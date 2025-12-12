Diesel s’est associé à Ultrahuman pour créer une bague connectée qui suit votre santé, tout en affichant un look résolument années 90.

Diesel a toujours eu un faible pour les designs audacieux, et je pense que sa dernière collaboration est l’une des plus intéressantes qu’elle ait lancées depuis des années. La bague Diesel Ultrahuman reprend la célèbre bague connectée d’Ultrahuman et l’habille d’un boîtier imposant inspiré des années 90, comme tout droit sorti de la fin du millénaire pour s’intégrer à votre routine bien-être.

Côté technologie, rien n’a changé. La bague suit le sommeil, les pas, les calories, la fréquence cardiaque, ainsi que des données plus approfondies qui vous aident à comprendre votre état. Vous bénéficiez de données en temps réel sur votre récupération et votre stress, d’un suivi de votre consommation de caféine avec des suggestions d’heures limites (pratique si vous avez tendance à boire des expressos tard le soir), ainsi que d’informations sur votre cycle et votre ovulation.

La bague Diesel Ultrahuman se synchronise automatiquement avec votre téléphone, offre une autonomie de quatre à six jours et ne nécessite aucun abonnement pour accéder à ses fonctionnalités. Mais c’est la touche Diesel qui lui confère son caractère unique. Disponible en argent brillant ou en noir vieilli, elle arbore le double D emblématique de la marque.

Le chargeur bénéficie lui aussi d’un nouveau design : une base rouge iconique, un logo graphique audacieux et un câble assorti qui semble tout droit sorti d’une boîte de jeans en édition limitée. Glenn Martens, directeur artistique de Diesel, a toujours plus ancré la marque dans la culture tech, et cette collaboration est une véritable réussite. Ultrahuman apporte l’expertise scientifique, Diesel l’esprit, et ensemble, ils ont créé un objet qui sort de l’ordinaire.

La bague Diesel Ultrahuman est disponible dès maintenant à 559 € chez Diesel, Ultrahuman et sur Amazon.