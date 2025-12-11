Wanbo Vali 1 : ce vidéoprojecteur compact nous a bluffé par son rapport qualité-prix

C’est peut-être la solution la plus économique pour obtenir une image de 4,57 m (180 pouces).

C’est un vidéoprojecteur abordable, doté de nombreuses fonctionnalités de streaming et d’une installation simple. Le Wanbo Vali 1 n’est cependant pas particulièrement lumineux et sa qualité d’image reste correcte pour son prix.

Les home cinémas pliables ne sont plus réservés aux gagnants du loto depuis des années, mais si vous n’avez pas suivi l’actualité, vous serez surpris de constater à quel point les vidéoprojecteurs grand public sont devenus abordables ces derniers temps. Wanbo n’est peut-être pas aussi connu en Occident qu’Epson, Samsung ou même Xgimi, mais son dernier modèle est disponible pour seulement 260 $.

Avec sa capacité à projeter une image Full HD jusqu’à 4,57 mètres de diagonale (180 pouces), le Vali 1 est difficile à égaler en termes de taille d’image. Il ne fait aucun compromis sur les fonctionnalités intelligentes ni la connectivité, grâce à Android TV intégré et une prise HDMI standard. S’il n’est pas aussi portable qu’un Xgimi Mogo 4, par exemple, son prix est quasiment deux fois moins élevé.

Si vous recherchez la plus grande image possible au meilleur prix, le Vali 1 est un excellent choix. Peu de projecteurs compacts peuvent rivaliser avec sa taille d’image maximale de 4,57 mètres (180 pouces), son interface basée sur Google est intuitive et le Play Store propose une multitude de services de streaming. Enfin, le calibrage automatique simplifie au maximum son installation. Di vous avez un endroit précis en tête et que vous ne prévoyez pas de projections de films en plein air, le Vali 1 mérite toute votre attention…