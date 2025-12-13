La Seiko 5 Sports x Pink Panther est tellement amusante que l’on n’a pas envie de la quitter !

Une touche de couleur espiègle et de malice cartoon : la nouvelle collaboration Seiko x La Panthère Rose est si audacieuse que même Clouseau ne pourrait pas la rater !

Cette année a été marquée par une vague de montres inspirées de dessins animés, de Popeye agitant les bras sur un cadran à Bob l’Éponge vous souriant. Mais la dernière collaboration de Seiko est peut-être la plus inattendue. Et honnêtement, la plus amusante. La Seiko 5 Sports x Panthère Rose est une montre lumineuse et colorée qui rend hommage au célèbre inspecteur de police français.

Il s’agit du premier partenariat mondial officiel entre Seiko et la franchise Panthère Rose, même si les collectionneurs appellent certains modèles Seiko roses « Panthère Rose » depuis des années. Celle-ci mérite pleinement ce nom. Et elle arrive à point nommé. Le film original de la Panthère Rose, où le célèbre félin rose apparaît pour la première fois au générique, est sorti en 1963. C’est précisément l’année où Seiko a lancé la Sportsmatic 5, modèle de la gamme Seiko 5 Sports toujours en activité aujourd’hui. Deux icônes partagent donc un anniversaire commun, une coïncidence presque trop parfaite pour être fortuite.

La montre elle-même rend hommage à « The Pink Phink », le tout premier épisode du dessin animé La Panthère Rose. Si vous ne l’avez pas vu, il s’agit de l’épisode où le pauvre « Petit Homme » peint sa maison en bleu, et où la Panthère le piège sans cesse pour qu’il repeigne tout en rose. Seiko s’inspire de cette farce et la pousse à l’extrême. Le boîtier de style SKX, une forme familière de 38 mm avec une lunette unidirectionnelle et d’épais index Lumibrite, paraît simple au premier abord. Puis on découvre le cadran. Il est d’un rose vif, presque fuchsia, comme si la Panthère l’avait repeint au rouleau. Même le bracelet NATO supplémentaire est estampillé « WET PAINT » en grosses lettres, une référence directe à l’épisode. Mais ce sont les détails qui font toute la différence. Un motif d’empreintes de pas minuscules parcourt le cadran, évoquant les pas de la Panthère, et la lunette arbore une police de caractères pailletée, façon dessin animé. Le chronographe Glassbox de TAG Heuer se pare d’un look streetwear.

Retournez la montre et le fond opaque révèle une paire d’yeux malicieux qui vous observent à travers un voile rose. Un minuscule diamant rose est même gravé sur la couronne, un clin d’œil subtil au célèbre bijou des films.

Tout a été pensé avec soin et, surtout, on retrouve ici un véritable savoir-faire horloger. On trouve le boîtier de la Seiko 5 Sports très confortable à porter et, bien que l’on adore le bracelet NATO rose le bracelet en acier adoucit le cadran et la lunette, la rendant plus facile à porter au quotidien.

À l’intérieur, on retrouve le mouvement automatique Seiko 4R36, fiable et offrant une réserve de marche de 41 heures. A 460 euros , on la trouve très abordable pour une édition limitée. En effet, cette Seiko 5 Sports x La Panthère Rose est « limitée » à 9 999 exemplaires dans le monde. Si vous recherchez une montre ludique qui reste une véritable montre du quotidien, c’est peut-être le modèle idéal.