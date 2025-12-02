La console portable de jeu Next II d’Ayaneo est dotée d’un immense écran OLED de 9 pouces

Jusqu’où les consoles portables peuvent-elles aller en termes de taille tout en restant confortables à utiliser ?

Les consoles portables deviennent tellement volumineuses qu’elles ne tarderont pas à devenir obsolètes. Ayaneo a confirmé que sa prochaine console portable phare, la Next II, sera équipée d’un écran OLED gigantesque de 9,06 pouces avec une résolution de 2400 x 1504 (1504p). Le modèle précédent disposait d’un écran IPS de 7 pouces.

Ce modèle concurrent potentiel du Steam Deck s’inspire des manettes de jeu, mais il reste à voir si une console portable de 9 pouces offrira le même confort lors de longues sessions de jeu. Outre sa taille nettement supérieure, la Next II, fonctionnant sous Windows, bénéficiera également d’une fréquence de rafraîchissement maximale de 165 Hz. Il s’agit d’une fréquence variable pouvant descendre jusqu’à 60 Hz.

« Alors que les écrans portables continuent d’évoluer, Ayaneo signe une fois de plus une véritable prouesse technique. La Next II est dotée d’une dalle OLED native de 9,06 pouces au format paysage, une taille qui repousse déjà les limites conventionnelles », déclare l’entreprise. « Sa résolution de 2400 × 1504 offre une clarté exceptionnelle, tandis que la gradation PWM à 5280 Hz et la luminosité maximale globale de 1100 nits produisent un contraste plus profond, des couleurs plus pures et des images plus réalistes. »

Le Next II intégrera également la puce AMD Ryzen AI Max+ 395, ce qui lui permettra de faire tourner sans problème tous les jeux PC. Cette puce promet des performances dignes d’une carte graphique dédiée. Il est également équipé d’une batterie de 115 W, mais la société reste relativement discrète sur les spécifications techniques, notamment l’autonomie. Elle promet une « longue autonomie en jeu », et l’objectif est de pouvoir utiliser ce modèle toute la journée.

L’appareil propose des joysticks à effet Hall, une croix directionnelle à 8 directions, deux pavés tactiles intelligents, un verrouillage des gâchettes à double mode et deux boutons arrière. Un système de refroidissement à double ventilateur assure une efficacité optimale. Le prix et la date de sortie de ce successeur de l’Ayenyo Next n’ont pas encore été annoncés.