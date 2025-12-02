007 First Light – La supercar Aston Martin Valhalla sera présente dans le jeu

La supercar Aston Martin Valhalla sera présente dans 007 First Light, dont la sortie est prévue le 27 mars 2026.



007 First Light sera optimisé pour la ROG Xbox Ally X ainsi que pour la ROG Xbox Ally, et sera compatible avec Xbox Play Anywhere dès son lancement Les précommandes de 007 First Light sont ouvertes sur PlayStation5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC et Amazon.com. IO Interactive, le développeur et éditeur primé derrière la franchise HITMAN, et Amazon MGM Studios ont annoncé aujourd’hui que l’Aston Martin Valhalla sera mise en vedette dans 007 First Light, intégrant ainsi la toute première supercar hybride rechargeable à moteur central d’Aston Martin. 007 First Light est un récit original et unique, réinventant les origines de James Bond. Sa sortie est prévue le 27 mars 2026 sur PlayStation5, Xbox Series X|S, ROG Xbox Ally X, ROG Xbox Ally, Nintendo Switch 2 et PC, les précommandes sont déjà ouvertes.



Conçue pour offrir précision, puissance et une élégance inimitable, l’Aston Martin Valhalla s’impose comme un symbole d’innovation dans l’univers de Bond. Dans 007 First Light, les joueurs pourront découvrir de près cette supercar exceptionnelle aux performances dignes d’une hypercar, où la technologie de pointe rencontre le luxe intemporel de la franchise Bond. Intégrant une ingénierie avancée issue de la Formule 1®, la Valhalla incarne une maîtrise aérodynamique remarquable, un design percutant et un niveau de finition exceptionnel. Produite à seulement 999 exemplaires dans le monde, cette supercar établit de nouveaux standards en matière d’innovation automobile et accompagnera les joueurs lors d’une des missions à haut risque de Bond dans 007 First Light.

“La présentation de la Valhalla dans 007 First Light représente l’une des nombreuses initiatives que notre équipe entreprend pour rendre hommage aux voitures emblématiques qui définissent l’héritage de Bond” a déclaré Hakan Abrak, CEO d’IO Interactive. “Les voitures ont toujours été au cœur de l’expérience James Bond, reflétant son style, son ingéniosité et sa personnalité audacieuse. Avec l’arrivée de la Valhalla, les joueurs découvriront une machine qui incarne parfaitement cet esprit ainsi que l’élégance intemporelle de ses véhicules.”



Dans l’univers de James Bond, les voitures ont toujours été bien plus que de simples véhicules : elles incarnent le style, le raffinement et la technologie de pointe qui définissent l’expérience iconique de 007. Cet héritage est célébré dans 007 First Light, en mettant en avant une collection emblématique de véhicules de Bond que les joueurs pourront admirer et découvrir de près. Parmi eux, l’Aston Martin Valhalla fait ses débuts dans le jeu, offrant un style inégalé et une dose d’adrénaline incomparable.



En parallèle de la présentation de l’Aston Martin Valhalla, IO Interactive a annoncé que 007 First Light sera disponible dès son lancement sur les ROG Xbox Ally X et ROG Xbox Ally, permettant ainsi aux joueurs en déplacement de découvrir cette réinterprétation des origines de James Bond. Le jeu sera également compatible avec Xbox Play Anywhere, offrant une expérience fluide entre consoles Xbox et PC Windows, avec progression et succès partagés. Que ce soit à la maison ou en déplacement, les joueurs pourront incarner James Bond et suivre ses premiers pas dans le monde de l’espionnage dans 007 First Light.



007 First Light est disponible en précommande sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Amazon.com, ainsi que sur PC via Steam et Epic Games Store au prix de 69,99 €. Les joueurs qui précommanderont 007 First Light, quelle que soit l’édition choisie, bénéficieront gratuitement d’une mise à niveau vers l’édition Deluxe de 007 First Light. Cette mise à niveau comprend un accès anticipé de 24 heures, quatre skins d’objets : le briquet resplendissant, les oreillettes resplendissantes, le téléphone resplendissant et le stylo resplendissant, un skin d’arme exclusif, ainsi que quatre tenues : Jour des morts, Explorateur du désert, Ancre silencieuse et Agent élégant. La Deluxe Edition de 007 First Light sera disponible dès sa sortie sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC à 79,99 €.



007 First Light – Specialist Edition sera proposé en exclusivité sur Amazon.com, avec un boîtier unique, ainsi qu’une tenue originale exclusive pour Bond, le Smoking Classique, pour encore plus de style. 007 First Light – Legacy Edition sera disponible sur PlayStation5, Xbox Series X|S et PC à 299,99 €. Il comprend le jeu complet, le contenu de l’édition Deluxe, le skin d’arme exclusif Pistolet Doré, la tenue Costume d’or et d’obsidienne, la figurine du Pistolet Doré avec socle et compartiment secret, un certificat d’authenticité et un boîtier Steel Case aimanté.



007 First Light est prévu pour le 27 mars 2026. Les détails concernant les précommandes sont disponibles.



