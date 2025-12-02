Stuff Magazine
More
    AccueilLifestyleTwin, le compagnon de voyage qui tient debout...

    Twin, le compagnon de voyage qui tient debout…

    0
    17

    Plus qu’une trousse, un véritable compagnon de voyage : élégante, compacte et furieusement futée, la Twin s’ouvre d’un geste pour révéler deux compartiments parfaitement pensés. Ultra-plate, elle se glisse dans toutes les valises (même les plus minimalistes) et, une fois déployée, elle tient debout toute seule. Ultra-plate et aussi belle que pratique, elle se glisse dans tous les bagages, même les plus minimalistes, et s’ouvre d’un geste pour révéler deux compartiments parfaitement pensés. Une fois déployée, elle tient debout toute seule (oui, vraiment) : tout est à portée de main, bien rangé, prêt à partir. Cette saison, elle revient dans trois variations pleines de caractère : – Chic, entre tweed noir et imprimé fleuri, – Poule, entre pied-de-poule sage et léopard assumé, Délicate, toute douce, fluffy et espiègle.

    D’autres modèles de la collection sont également disponibles sur le site veniteefamily.com : Basque, Surf, Jean, Décalée, Granny ou Faubourg.
    SMALL : 45 euros ; MEDIUM : 55 euros ; LARGE : 65 euros

    Article précédent
    Freebox Ultra : le replay désormais inclus sur « CANAL+ La Chaîne »
    Article suivant
    La console portable de jeu Next II d’Ayaneo est dotée d’un immense écran OLED de 9 pouces
    ARTICLES SIMILAIRES
    Publicités

    LES + POPULAIRES

    Voir plus

    © 2023 Copyright StuffMagazine Made with ♡ by SAS Communication