Twin, le compagnon de voyage qui tient debout…

Plus qu’une trousse, un véritable compagnon de voyage : élégante, compacte et furieusement futée, la Twin s’ouvre d’un geste pour révéler deux compartiments parfaitement pensés. Ultra-plate, elle se glisse dans toutes les valises (même les plus minimalistes) et, une fois déployée, elle tient debout toute seule. Ultra-plate et aussi belle que pratique, elle se glisse dans tous les bagages, même les plus minimalistes, et s’ouvre d’un geste pour révéler deux compartiments parfaitement pensés. Une fois déployée, elle tient debout toute seule (oui, vraiment) : tout est à portée de main, bien rangé, prêt à partir. Cette saison, elle revient dans trois variations pleines de caractère : – Chic, entre tweed noir et imprimé fleuri, – Poule, entre pied-de-poule sage et léopard assumé, Délicate, toute douce, fluffy et espiègle.

D’autres modèles de la collection sont également disponibles sur le site veniteefamily.com : Basque, Surf, Jean, Décalée, Granny ou Faubourg.

SMALL : 45 euros ; MEDIUM : 55 euros ; LARGE : 65 euros