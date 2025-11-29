OnePlus annonce la date de sortie du OnePlus 15R, accompagné d’une nouvelle tablette et d’une montre connectée

OnePlus a dévoilé les détails de lancement du OnePlus 15R, de la tablette OnePlus Pad Go 2 et de la montre connectée OnePlus Watch Lite.

OnePlus a confirmé l’arrivée imminente du très attendu smartphone OnePlus 15R, ainsi que des tablettes et montres connectées OnePlus Pad Go 2 et OnePlus Watch Lite, plus abordables.

L’entreprise prévoit de dévoiler intégralement ses trois appareils le 17 décembre prochain, avec en tête d’affiche le OnePlus 15R, un modèle plus abordable. Elle ne révèle pas aujourd’hui les caractéristiques techniques complètes, le prix ni la date de sortie, mais l’appareil devrait être une version plus accessible du OnePlus 15, sorti récemment. Ce dernier a reçu la note maximale de cinq étoiles de la part de Stuff en début de mois, notre testeur le qualifiant de « smartphone Android de référence en 2026 », grâce à ses performances exceptionnelles, son design élégant et son autonomie impressionnante.

On peut s’attendre à un prix et des caractéristiques techniques revus à la baisse pour le OnePlus 15R, qui sera disponible en noir anthracite et vert menthe et arborera un design élégant avec un châssis central en métal plat lui conférant une certification de durabilité IP69. L’entreprise promet également un nouveau design pour l’appareil photo, aligné à 45 degrés du coin supérieur gauche.

Vient ensuite la OnePlus Pad Go 2, successeur de la tablette OnePlus Pad Go, plus abordable, sortie en Europe en avril dernier. Selon la marque, cette tablette est conçue pour offrir un modèle accessible en milieu de gamme. Elle sera dotée d’un écran en verre antireflet, de la 5G intégrée et d’un nouveau stylet, le OnePlus Pad Go 2 Stylo, une première pour la gamme.

Enfin, la OnePlus Watch Lite, disponible en acier argenté, est conçue pour proposer des fonctionnalités de santé et de fitness haut de gamme à un prix encore plus abordable.

OnePlus prévoit de dévoiler tous les détails de disponibilité dans les semaines à venir. La marque promet également de nombreux avantages pour toute précommande des OnePlus 15R et OnePlus Pad Go 2 dès leur lancement.