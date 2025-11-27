Les consoles de jeu portables Claw de MSI supportent désormais le mode Xbox Full Screen Experience de Microsoft

MSI vient d’’annoncer que toutes ses consoles de jeux portables Claw supportent désormais le mode Xbox Full Screen Experience (expérience en plein écran). Elles offrent ainsi une interface semblable à celle d’une console pour une expérience plus intuitive.

Les utilisateurs peuvent télécharger et activer le Xbox Full Screen Experience depuis les paramètres système de Microsoft et les mises à jour Xbox sur toutes les consoles de jeu portables MSI Claw. Le Xbox Full Screen Experience offre une expérience gaming portable immersive et apporte de nombreuses améliorations, incluant notamment les fonctions suivantes.Bibliothèque de jeux unifiée : tous les jeux de diverses plateformes, incluant Xbox Game Pass, Steam, Battle.net, Epic Games et d’autres lanceurs de jeux, sont désormais facilement accessibles depuis le même endroit. Les utilisateurs n’auront plus à alterner entre plusieurs plateformes pour trouver les jeux auxquels ils souhaitent jouer.

Le Xbox Full Screen Experience réduit la consommation de mémoire système de plus de 5% par rapport aux PC de bureau standards, ce qui libère plus de mémoire pour les jeux et résulte en un gameplay plus fluide et potentiellement un niveau de fps plus élevé.

Les réglages rapides MSI sont intégrés dans la Xbox Game Bar, ce qui permet aux utilisateurs de facilement accéder à toute une collection d’outils et d’ajuster les paramètres d’alimentation en un seul clic. Cette intégration autorise les utilisateurs à personnaliser leur expérience gaming sans avoir à naviguer dans plusieurs applications.

