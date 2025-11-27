On a testé le OnePlus 15 : c’est le smartphone Android à battre en 2026

Un design revisité, une puce encore plus performante et une batterie colossale…

L’idée que OnePlus puisse être un outsider dans le monde des smartphones s’envole ici. Le dernier-né de la marque reprend les atouts de son prédécesseur – des performances exceptionnelles, une batterie plus grande que celle de tous ses concurrents occidentaux haut de gamme et une résistance à l’eau à toute épreuve – et les pousse encore plus loin, tout en restant plus abordable que la concurrence.

Le OnePlus 15 est disponible à 949 € en version 12 Go/256 Go, un prix bien plus attractif que celui du Samsung Galaxy S25 Ultra, du Google Pixel 10 Pro XL ou de l’Apple iPhone 17 Pro Max. Le rapprochement avec Oppo a permis d’affiner le design et le logiciel du OnePlus 15, mais la marque se distingue par sa propre approche en matière de photographie. C’est aussi l’un des premiers téléphones destinés à l’Europe à intégrer la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Mais être le premier signifie-t-il forcément être le meilleur ?

Design et finition : une rupture nette

Le style du OnePlus 15 surprendra les utilisateurs occidentaux, mais son châssis entièrement plat et son bloc photo carré décalé sont en réalité une évolution des OnePlus 13T (exclusivement commercialisé en Chine) et OnePlus 13S (commercialisé en Inde). Il se distingue nettement, surtout depuis que les iPhone Pro d’Apple sont passés à des appareils photo pleine largeur, même s’il n’est pas unique : il est le portrait craché de l’Oppo Find X9 Pro, dévoilé il y a quelques semaines.

Quant à la finition unique de notre modèle de test « Sand Storm » ? C’est une exclusivité OnePlus. Un procédé appelé oxydation par micro-arc rend le châssis trois fois plus résistant que l’aluminium et lui confère un toucher similaire à celui d’un galet. Un panneau arrière en fibre de verre allège le téléphone de quelques grammes et le rend quasiment insensible aux traces de doigts. C’est presque un sacrilège de le mettre dans une coque – même si c’est indispensable pour la recharge sans fil Qi2, car le téléphone ne possède pas d’aimants. Les modèles Infinite Black et Ultra Violet sont dotés de cadres en aluminium et de verres noirs plus classiques, mais à prix identique, Sand Storm remporte toujours ma préférence.

La touche Plus personnalisable existait déjà sur le OnePlus Nord 5, un modèle plus abordable, mais c’est la première fois qu’elle apparaît sur un fleuron OnePlus destiné au marché occidental. Elle remplace le curseur d’alerte classique et peut être configurée pour activer le mode Ne pas déranger, ouvrir l’appareil photo, la lampe torche, prendre une capture d’écran ou l’outil de traduction. Par défaut, elle est configurée sur Mind Space, l’application la plus visible de la gamme d’intelligence artificielle de la marque.

OnePlus a mis le paquet sur les indices de protection, promettant les normes IP66, IP68, IP69 et IP69K. Cette dernière est généralement réservée aux équipements de cuisine industriels nécessitant un nettoyage à la vapeur haute pression et haute température. Je n’ai jamais eu de téléphone suffisamment sale pour justifier un nettoyage au nettoyeur haute pression, mais on apprécie que le OnePlus 15 puisse résister à une immersion complète jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes. C’est 50 centimètres de plus que la plupart de ses concurrents.

.

Un écran humide ou les mains mouillées n’affectent pas le capteur d’empreintes digitales ultrasonique sous l’écran, d’une rapidité remarquable pour reconnaître mes doigts. Même la configuration initiale est un jeu d’enfant : il suffit de faire glisser son doigt ou son pouce sur l’écran, contrairement aux manipulations fastidieuses habituelles des capteurs optiques. La reconnaissance faciale n’est pas suffisamment sécurisée pour les applications bancaires, mais l’authentification est assez rapide sur l’écran de verrouillage Android.

Écran et son : fluidité exceptionnelle

Ne soyez pas trop déçus par la baisse de résolution d’écran constatée par OnePlus par rapport à l’année dernière. La dalle AMOLED reste très nette en 2772 × 1272 pixels, et elle effectue une mise à l’échelle par défaut pour préserver l’autonomie. On n’a jamais ressenti le besoin d’augmenter la résolution, car les images et les vidéos étaient parfaitement claires à une distance de visionnage normale. Les couleurs, le contraste et les niveaux de noir sont également irréprochables, offrant aux photos et vidéos un rendu digne d’un smartphone haut de gamme. Avec son écran de 6,78 pouces, il est légèrement plus petit que le OnePlus 13, ce qui lui confère une prise en main encore plus agréable. Grâce à ses bordures d’écran ultra-fines, la face avant est presque entièrement occupée par l’écran, sans compter la caméra selfie intégrée à l’écran.

La principale nouveauté réside dans le taux de rafraîchissement, qui atteint désormais 165 Hz. Cependant, à moins de jouer à des jeux compatibles (dont le choix est assez limité au lancement), vous verrez rarement le OnePlus 15 atteindre cette fréquence. Il offre néanmoins une fluidité remarquable sur les quelques titres compatibles testés. La technologie de rafraîchissement adaptatif LTPO assure un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz partout ailleurs, pour un équilibre parfait entre fluidité de défilement et économie d’énergie lors de l’affichage de contenu statique. La luminosité a également été améliorée par rapport à la génération précédente. Elle atteint désormais 1 800 nits en extérieur, contre 1 600 pour le OnePlus 13. Cela a fait toute la différence lors d’un voyage ensoleillé.

Le haut-parleur principal orienté vers le bas et le tweeter de l’écouteur n’ont rien de révolutionnaire, mais le volume sonore est tout à fait correct et les médiums sont clairs. Les basses sont à la hauteur des attentes pour un téléphone haut de gamme : suffisamment présentes pour que la musique ne sonne pas métallique, mais pas trop pour que vous ayez envie d’utiliser vos écouteurs pour autre chose que des vidéos YouTube.

Côté photo : la qualité est au rendez-vous

La séparation d’avec Hasselblad, expert en imagerie, s’est faite à l’amiable, et OnePlus a conservé la plupart des modes de prise de vue familiers aux utilisateurs. Seule la gestion des couleurs des trois capteurs arrière de 50 MP est désormais assurée en interne. L’objectif principal et le zoom périscopique 3,5x bénéficient d’une stabilisation optique de l’image, et l’ultra grand-angle est doté d’un autofocus pouvant également servir d’objectif macro. Cependant, les trois capteurs sont physiquement plus petits que ceux du OnePlus 13.

De ce fait, le processeur d’image est davantage sollicité que l’an dernier, mais ce téléphone est capable de prendre de superbes photos. Les trois objectifs capturent des clichés attrayants et détaillés dans la plupart des conditions d’éclairage, avec une exposition bien maîtrisée et des couleurs convaincantes. L’homogénéité est au rendez-vous, seules les photos prises avec le zoom présentant une légère variation au niveau des hautes lumières. Nous avons principalement utilisé le zoom 3,5x pour les gros plans, car il excelle dans la création d’un flou d’arrière-plan naturel (bokeh) tout en préservant les détails les plus fins. Les clichés résistent bien à l’examen, même si le zoom 6x, avec recadrage du capteur, commence à montrer ses limites ; le zoom numérique est disponible pour les grossissements plus importants, mais le traitement devient alors beaucoup plus gourmand.

La netteté et les couleurs sont excellentes de jour. C’est seulement la nuit que la qualité est inférieure à celle des meilleurs appareils photo de smartphone. On adore le rendu argentique, et OnePlus propose de nombreux filtres photo qui donnent instantanément un style rétro à vos clichés. Ils sont facilement accessibles via l’application appareil photo et sont moins excessifs que certains filtres de type Instagram. Le OnePlus 15 atteint ses limites dans l’obscurité totale, nécessitant un lissage et une réduction du bruit artificiels plus importants que ses concurrents équipés de capteurs plus grands. Il offre néanmoins des performances compétitives face à des alternatives de prix similaire, avec des couleurs fidèles et une bonne plage dynamique. L’objectif principal est le plus efficace pour limiter le grain et le bruit, tout en préservant une bonne texture.

Les selfies ont fait un bond en avant par rapport à l’année dernière grâce à un nouveau capteur de 32 MP utilisant des pixels RGBW pour capturer plus de deux fois plus de lumière. Le niveau de détail est excellent, même dans les environnements peu éclairés, ce qui en fait un choix idéal pour immortaliser vos soirées. OnePlus ne cherche pas à rivaliser avec les fleurons photographiques hors de prix dotés de capteurs de 1 pouce et de multiples objectifs zoom ; si vous recherchez ce type de configuration, Oppo, également de la même marque, fait mieux avec son téléobjectif de 200 MP et son kit d’extension d’objectif Hasselblad en option. Mais les résultats obtenus donnent du fil à retordre à Samsung et Google, ce qui est globalement une réussite.

Expérience logicielle : une identité propre à la marque

Malgré leurs noms différents, les surcouches Android OxygenOS de OnePlus et ColorOS d’Oppo sont quasiment interchangeables. On retrouve des options de personnalisation de l’écran d’accueil et de verrouillage presque identiques, une barre d’outils avec ses propres widgets, et les mêmes alertes contextuelles autour de la caméra selfie. Ces fonctionnalités sont basiques comparées à Dynamic Island d’Apple, mais restent appréciables. On note ici et là une tentative d’imiter le nouveau style « verre liquide » d’Apple, mais les deux marques n’ont pas cherché à le copier intégralement. On apprécie son apparence épurée, comparable à celle des Pixel récents, car elle ne surcharge pas l’utilisateur d’applications et de fonctionnalités dès la première utilisation. Elle évite également efficacement les applications préinstallées superflues, avec peu d’applications propriétaires qui concurrencent les applications par défaut de Google.

Les améliorations apportées par l’IA sont notamment mises en avant par Mind Space, un espace dédié aux captures d’écran et aux enregistrements vocaux, qui s’active par un appui long sur le bouton dédié. Ce n’est pas la première fois que l’on voit une telle fonctionnalité : Nothing et Motorola proposent chacun leur propre version. Mais celle-ci s’intègre à Google Gemini. Elle est particulièrement efficace si vous prenez régulièrement des captures d’écran ou des notes vocales. On trouve également la traduction instantanée, la transcription vocale et une assistance à la rédaction en explorant les menus Paramètres, ainsi qu’un éditeur d’images basé sur l’IA. Google et Samsung proposent une offre plus complète, mais OnePlus a pensé à tout. Le OnePlus 15 bénéficiera également de six années de mises à jour Android et de sécurité. Acheter un Pixel ou un Galaxy vous offrira une année supplémentaire si vous souhaitez un téléphone qui dure le plus longtemps possible, mais cela devrait être un choix idéal pour la plupart des acheteurs.

Performances et autonomie : rien ne l’arrête !

Quelques marques moins connues l’ont peut-être devancé, mais le OnePlus 15 est le premier grand nom à intégrer la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 en Europe. Il est équipé de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage sur les modèles d’entrée de gamme, tandis que les versions supérieures proposent respectivement 16 Go et 512 Go. Ses performances sont tout simplement exceptionnelles : il surpasse tous les smartphones Android concurrents que j’ai testés jusqu’à présent dans la quasi-totalité de mes benchmarks synthétiques habituels. Cela inclut l’Oppo Find X9 Pro, qui utilise la nouvelle puce haut de gamme MediaTek Dimensity 9500. L’Oppo n’a pris l’avantage que dans un seul test, le OnePlus dominant largement tous les autres. Il surpasse également la génération précédente du Snapdragon 8 Elite « pour Galaxy » de Samsung, ce qui en fait le smartphone le plus rapide du marché actuellement.

Le fonctionnement de sa mémoire vive à des vitesses inédites pour un téléphone y contribue grandement, tout comme son système de refroidissement à chambre à vapeur surdimensionné. Ce dernier gère parfaitement la chaleur, grâce notamment à un matériau aérogel innovant qui empêche son transfert vers l’écran, même en pleine partie. PUBG Mobile peut ainsi maintenir 120 images par seconde pendant une heure. Les autres titres offrent une fluidité exceptionnelle à 165 Hz, avec tous les graphismes au maximum. Bien entendu, cela se traduit par des performances quotidiennes irréprochables : ouverture des applications en une fraction de seconde, multitâche fluide et animations d’une fluidité parfaite. Même les applications les plus gourmandes du Play Store ne parviennent pas à le ralentir.

Toute cette puissance n’a pas été obtenue au détriment de l’autonomie, notamment grâce à une batterie tout simplement gigantesque. Le OnePlus 13 de l’année dernière proposait déjà une capacité impressionnante de 6000 mAh, mais la technologie silicium-carbone continue de repousser les limites : ici, on trouve une batterie colossale de 7 300 mAh. C’est presque 50% de plus que les derniers modèles haut de gamme de Samsung ou Google. Même si cela ne se traduit pas directement par 50 % d’autonomie en plus, la plupart des utilisateurs pourront facilement tenir deux jours. Même lors des journées les plus intensives, avec des jeux, l’enregistrement de vidéos 4K et le streaming de vidéos HDR, nous avons pu tenir du petit-déjeuner au coucher sans que la batterie ne soit presque à plat. Le Find X9 Pro offre une autonomie encore plus longue grâce à sa batterie de 7 500 mAh et son processeur MediaTek, mais OnePlus reste parmi les meilleurs. On espère que cela deviendra rapidement la norme pour tous les téléphones ; Google et Samsung, en particulier, ont encore du chemin à parcourir.

Le silicium-carbone étant relativement récent dans les produits grand public, on comprend les inquiétudes concernant sa durée de vie. Cependant, OnePlus promet que la batterie du 15 conservera 80% de sa capacité après quatre ans d’utilisation. Et ce, malgré des vitesses de charge ultra-rapides de 120 W (filaire) et 50 W (sans fil), la première permettant une recharge complète en moins de 40 minutes. Assurez-vous simplement d’utiliser un adaptateur compatible pour bénéficier de la charge la plus rapide : les chargeurs USB-PD standard sont limités à 36 W. La charge rapide est pratique pendant les sessions de jeu, car elle permet de limiter la chaleur et de préserver la batterie.

Verdict sur le OnePlus 15

Le OnePlus 15 coche quasiment toutes les cases. Ses performances sont exceptionnelles, son autonomie impressionnante, ses appareils photo sont compétitifs et il arbore un design digne d’un fleuron de la marque. À moins d’être un utilisateur convaincu des écosystèmes Samsung ou Google, vous aurez du mal à lui trouver des défauts.

Certes, il n’est pas la référence absolue en matière de photographie : son concurrent Oppo fait mieux pour un prix légèrement supérieur, et il ne peut rivaliser avec les fleurons dédiés à la photo, pourtant encore plus onéreux. Si vous ne jouez pas, le gain en fréquence de rafraîchissement au détriment de la résolution d’écran ne se justifiera pas. Mais pour le reste, le OnePlus 15 est un smartphone polyvalent et exceptionnel. Si la concurrence n’était pas encore au courant, maintenant, elle l’est