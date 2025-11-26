Stuff Magazine
More
    AccueilLifestyle|TechHypershell X Ultra, le meilleur exosquelette au monde

    Hypershell X Ultra, le meilleur exosquelette au monde

    0
    30

    Voici le meilleur exosquelette du monde pour l’extérieur à ce jour Augmentez votre puissance, vos performances et votre endurance avec cet Hypershell X.

    Lors du CES 2025, il a remporté le prestigieux CES Innovation Award for Robotics, et on comprend pourquoi. Cet Hypershell X ne se contente pas de présenter une technologie futuriste ; il améliore la mobilité humaine, rendant chaque pas plus léger, plus rapide et plus efficace. Conçu pour la polyvalence, l’Hypershell X est le premier exosquelette au monde conçu pour simplifier la vie en extérieur. Au cœur de l’Hypershell X se trouve un système de moteur exosquelette M-One de 800 W, une véritable merveille d’ingénierie. Ce moteur avancé renforce la force du bas du corps jusqu’à 40 %, réduisant ainsi l’effort physique global de 30%.

    Avec seulement 2,4 kg, il est aussi l’un des plus légers de sa catégorie. Son design minimaliste ne compromet pas la durabilité. Indice de protection IP54, il résiste à la poussière, aux éclaboussures d’eau et à une large plage de températures, garantissant ainsi sa performance dans tous les environnements. De plus, l’Hypershell X n’est pas seulement puissant, il est aussi intelligent. Équipé de la technologie MotionEngine basée sur l’IA, il analyse vos mouvements en continu et ajuste son assistance en temps réel.

    Article précédent
    Dyson dévoile le Clean+Wash Hygiene, son nouvel aspirateur laveur
    Article suivant
    Cette année, Stranger Things s’invite sous le sapin…
    ARTICLES SIMILAIRES
    Publicités

    LES + POPULAIRES

    Voir plus

    © 2023 Copyright StuffMagazine Made with ♡ by SAS Communication