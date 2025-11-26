Hypershell X Ultra, le meilleur exosquelette au monde

Voici le meilleur exosquelette du monde pour l’extérieur à ce jour Augmentez votre puissance, vos performances et votre endurance avec cet Hypershell X.

Lors du CES 2025, il a remporté le prestigieux CES Innovation Award for Robotics, et on comprend pourquoi. Cet Hypershell X ne se contente pas de présenter une technologie futuriste ; il améliore la mobilité humaine, rendant chaque pas plus léger, plus rapide et plus efficace. Conçu pour la polyvalence, l’Hypershell X est le premier exosquelette au monde conçu pour simplifier la vie en extérieur. Au cœur de l’Hypershell X se trouve un système de moteur exosquelette M-One de 800 W, une véritable merveille d’ingénierie. Ce moteur avancé renforce la force du bas du corps jusqu’à 40 %, réduisant ainsi l’effort physique global de 30%.

Avec seulement 2,4 kg, il est aussi l’un des plus légers de sa catégorie. Son design minimaliste ne compromet pas la durabilité. Indice de protection IP54, il résiste à la poussière, aux éclaboussures d’eau et à une large plage de températures, garantissant ainsi sa performance dans tous les environnements. De plus, l’Hypershell X n’est pas seulement puissant, il est aussi intelligent. Équipé de la technologie MotionEngine basée sur l’IA, il analyse vos mouvements en continu et ajuste son assistance en temps réel.