Dyson dévoile le Clean+Wash Hygiene, son nouvel aspirateur laveur

Dyson annonce la disponibilité du nouveau Clean+Wash Hygiene, l’aspirateur laveur le plus léger, le plus hygiénique et le plus simple à entretenir.



Conçu sans filtre, il évite toute accumulation et perte de performance, tandis que son rouleau microfibre ultra-absorbant, son cycle autonettoyant et son format compact garantissent un nettoyage efficace, sans traces et avec un entretien minimal.

Contrairement aux appareils traditionnels, le Dyson Clean+Wash Hygiene ne comporte pas de filtre susceptible de retenir les résidus, d’émettre des odeurs³ ou de perdre en performance. Les impuretés restent isolées dans la tête de nettoyage, ce qui évite l’obstruction des conduits internes et limite l’entretien.

Équipé d’un rouleau en microfibre autonettoyant – le plus absorbant jamais développé par Dyson – l’appareil élimine en un seul passage poussières, résidus du quotidien (y compris les cheveux) et saletés humides. Chaque centimètre de sol est nettoyé à l’eau propre, pour un fini sans traces et un séchage rapide.

Avec un poids de 3,82 kg et un profil ultra-fin5 de 113 mm, il offre une grande maniabilité et permet de nettoyer sous les meubles bas. Une station de séchage à air chaud, associée à un cycle autonettoyant, maintient le rouleau propre et prêt pour la prochaine utilisation.



Le produit est disponible dans les Dyson Demo Store, magasins partenaires, et en ligne sur Dyson.fr, au prix de 499 €.

