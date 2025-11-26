Cette année, Stranger Things s’invite sous le sapin…

Stranger Things revient le 27 novembre pour son ultime saison. À l’occasion des fêtes, Free et Clementoni dévoilent deux idées cadeaux déjà cultes pour célébrer la fin de la série phénomène.

La Freebox Ultra Édition Limitée Stranger Things, première mondiale qui fait basculer le salon du côté du Monde à l’Envers. La collection Metamorphic Art Clementoni, un puzzle qui change littéralement de dimension grâce à une bande LED intégrée.

Pour la première fois, un Server Free adopte l’univers d’une série. Cette Freebox

Ultra en édition limitée plonge les fans dans le Monde à l’Envers dès l’allumage :

écran d’accueil animé, silhouettes des héros poursuivis par le Démogorgon,

bandeau LED inspiré des guirlandes… Sous cette peau collector bat le cœur

de l’offre Freebox Ultra. Elle est disponible en boutique Free, en ligne, par téléphone au 1044 , ou depuis l’Espace.

Pour la première fois, un puzzle devient une véritable pièce de collection lumineuse. Cette édition Metamorphic Art plonge les fans au cœur du Monde à l’Envers, avec une scène mythique à assembler. Une fois le puzzle construit, la bande LED fournie avec le cadre le fait changer de dimension. Dès que la lumière s’éteint, Hawkins bascule dans l’autre réalité et laisse apparaître de nouveaux détails, comme dans la série.

Sous cette création évolutive se cachent 520 pièces à assembler, une bande LED intégrée, trois visuels successifs, selon l’éclairage. Disponible en trois modèles collectors, pour 39,90 € (à partir de 12 ans)