MARVEL Cosmic Invasion débarque sur les consoles début 2026

MARVEL Cosmic Invasion s’apprête à envahir les magasins avec l’arrivée d’éditions physiques PS5, Xbox, Switch et Switch 2 au printemps 2026.



Dotemu, Tribute Games, Marvel Games et Maximum Entertainment France ont annoncé l’arrivée prochaine d’éditions physiques pour MARVEL Cosmic Invasion, le nouveau beat ’em up en pixel-art par les créateurs du jeu à succès Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, qui seront disponibles le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 (cartouche complète), Playstation 5 et Xbox Series X. Avec ses combos dynamiques et ses graphismes époustouflants en pixel art, cette aventure interplanétaire est une véritable déclaration d’amour à l’univers Marvel.

La vie elle-même est menacée par une attaque sans précédent à l’échelle de la galaxie. Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Captain America et bien d’autres Super Héros, terrestres ou cosmiques, vont devoir unir leurs forces pour combattre la redoutable Vague d’Annihilation au cours d’une aventure interstellaire tumultueuse. De New York aux tréfonds de la Zone négative, la survie de l’Univers se jouera parmi les étoiles dans MARVEL Cosmic Invasion.

L’édition Deluxe de MARVEL Cosmic Invasion, disponibles sur les mêmes supports, comprendra Steelbook, cartes d’art premium, feuilles d’autocollants, affiche. Tous les contenus, ainsi que le jeu physique, seront emballés dans une boîte de collection.