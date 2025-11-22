xTool lance l’initiative Make It Here

Dévoilée lors de l’événement européen de lancement de la marque organisé à Berlin, MAKE IT HERE, cette initiative introduit une feuille de route axée sur l’autonomisation des créateurs, des PME et des ateliers, l’écosystème même qui alimente la nouvelle renaissance de la fabrication créative en Europe.

Dans le cadre de sa stratégie à long terme visant à renforcer sa présence en Europe, xTool annonce de nouveaux investissements destinés à consolider son implantation opérationnelle et à accompagner la transition régionale vers une production flexible, locale et durable. Grâce à son futur bureau allemand, complété par un réseau de plus de 200 salles de démonstration et de partenaires en expansion, xTool permet aux PME, designers, enseignants et artisants indépendants de construire des micro-chaînes de production accessibles, adaptables et ancrées localement. « L’Europe possède l’une des plus fortes traditions de savoir-faire et de créativité au monde », déclare Jessie Liu, Présidente de xTool. « Notre mission est de soutenir cet esprit grâce à des outils industriels accessibles et des investissements locaux durables pour permettre à davantage de personnes de créer localement et de redéfinir ce que signifie fabriquer près de chez soi. »

Dans le cadre de sa mission visant à rendre les capacités industrielles accessibles à chaque atelier, xTool dévoile le F2 Ultra UV, un laser révolutionnaire conçu pour la personnalisation haut de gamme et les matériaux avancés. Le F2 Ultra UV sera disponible en Europe à partir du 27 novembre 2025, à partir de 3919 euros.