Call of Duty: Black Ops 7 : Le Replacer français en haut de l’affiche

Philippe Etchebest délaisse le tablier pour le costume cintré et remplace Peter Stormare pour devenir Le Replacer français.



Pour célébrer l’activation de cet agent dormant, Call of Duty met à l’honneur le héros des joueurs de Black Ops les plus occupés (et les plus impatients). Le Replacer français n’est pas seulement tatoueur, batteur ou coach de tennis, il est si doué qu’on l’imaginerait dans un film d’action hollywoodien… ou presque.



Retrouvez la vraie (fausse) bande-annonce du Replacer, incarné à l’écran par Philippe Etchebest dans le rôle-titre, sur les réseaux de Call of Duty.