Essai – BMW X2 sDrive 20i, le SUV à forte personnalité

Les SUV ayant le vent en poupe, BMW décline sa gamme tous azimuts. Il y a en a des gros, des petits, des classiques et des « coupés », des électriques et des thermiques. Parmi eux, le X2 a sans aucun doute un gros potentiel commercial. Essai… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

BMW diversifia sa gamme en 1999 avec le X5, puis déclina les SUV à toutes les sauces : d’abord de manière conventionnelle, avec les X1, X3 et X5, donc, puis de manière plus audacieuse, avec le premier gros SUV Coupé, le X6. Suivi par le X4, puis le X2 de première génération, qui était alors (à son lancement en 2018), qui était alors un X1 rabaissé et au look plus sportif (assez réussi, d’ailleurs), ce qui lui a permis de se vendre à 390 000 exemplaires. Voici venu le X2 de seconde génération, qui opte ouvertement pour un design encore plus affirmé.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Pas mal de choses : outre l’allure générale qui gagne sérieusement en personnalité, le nouvel X2 mesure désormais 4,55 m de long, soit quasiment 20 cm de plus que la première génération, au bénéfice de l’espace pour les familles (il a aussi gagné 2 cm en largeur et 5 cm en hauteur, ainsi que 130 litres de coffre) ; on notera qu’il partage également un grand nombre de ses composants techniques avec la Mini Countryman. L’intérieur est conforme aux derniers standards de BMW, avec une grande dalle incurvée vers le conducteur. Enfin, le nouvel X2 peut se doter de motorisations électriques.

Et sous le capot ?

Et dans ce cas, il s’appelle iX2 : ce dernier est disponible en deux versions, eDrive 20 (204 ch) et eDrive 30 (313 ch). Du côté des motorisations thermiques, le X2 offre du Diesel (ce n’est plus si courant que cela, le 18d de 150 ch et le 20d de 163 ch, ce dernier étant disponible en deux comme en quatre roues motrices). En essence, le haut de gamme est assuré par le M35i xDrive (300 ch), mais c’est probablement notre version d’essai, le sDrive 20i qui assurera le gros des ventes. Cette version repose sur un trois cylindres 1.5 (qui se souvient que dans le temps, avec une « 20i », BMW proposait son iconique six cylindres en ligne ?) accouplé à une hybridation légère : l’ensemble délivre 170 ch et 280 Nm de couple, et l’on verra a l’issue de l’essai que ce « petit » moteur colle déjà très bien au X2, notamment parce que ses performances sont suffisantes (le 0 à 100 est couvert en 8,3 secondes – ok, le M35i abat cela en 5,4 secondes…) et sa consommation vraiment mesurée. Et comme l’agrément est au rendez-vous en ville comme sur route…

Et au volant, ça donne quoi ?

Plein de bonnes choses ! Comme toujours chez BMW, ça commence déjà par l’installation à bord avec une ergonomie impeccable et une position de conduite aux petits oignons. L’on se sent immédiatement bien à bord de cette auto, et c’est déjà l’essentiel. On l’a abordé dans le paragraphe précédent, le « petit » 3 cylindres 1.5 est déjà suffisamment bien pourvu en couple, c’est un moteur volontaire, parfaitement bien desservi par une boîte de vitesse douce et réactive à la fois, tout juste note-t-on la sonorité spécifique du trois-cylindres lors des accélérations. Il semblerait qu’opter pour une X2 avec le châssis Sport donne un toucher de route un peu raide, mais dans sa configuration normale, le confort est remarquable et la tenue de route est toujours très sûre, même avec la simple traction avant. Bien insonorisé sur autoroute, bien équipé, spacieux, le X2 est décidément le SUV qui convient aux familles en quête de style et d’originalité.

Son point fort ?

Le package est réussi entre style, agrément, aspects pratiques et performances. La quadrature du cercle, en somme.

Le verdict de Stuff

Après un X2 de première génération qui cherchait un peu sa voie, ce nouvel opus s’inscrit pleinement dans la gamme. Les amateurs de performances iront vers le M35i mais, au quotidien, le sDrive 20i est déjà parfaitement compétent.

Les chiffres clé

Moteur : 3 cylindres en ligne, turbo

Cylindrée : 1499 cm3

Puissance : 170 ch à 5000 tr/mn

Couple : 280 Nm à 1350 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique à double embrayage, 7 rapports

Poids : 1645 kilos

Vitesse maxi : 213 km/h

0 à 100 km/h : 8,3 secondes

Conso officielle / de l’essai : 5,7 l/100 / 6,5/100

Prix : gamme BMW X2 Coupé à partir de 51490 €