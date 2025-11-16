Apple réinvente les chaussettes pour iPod en accessoire de mode pour iPhone, et le prix est tout simplement incroyable !

L’iPhone Pocket est le grand retour rétro inattendu, transformant une chaussette pour iPod en un accessoire de mode de luxe pour les plus fortunés.

Célébrant simultanément les 21 ans des chaussettes pour iPod et, apparemment, une certaine audace, Apple vient de lancer l’iPhone Pocket : une chaussette-sacoche à porter en bandoulière pour son iPhone.

Cette collaboration avec Issey Miyake ? Une chaussette bandoulière. C’est comme si quelqu’un avait pillé un entrepôt de chaussettes pour iPod, les avait étirées et transformées en de véritables œuvres d’art. Lors de la présentation des premiers modèles, Steve Jobs les avait qualifiés de « produit révolutionnaire pour iPod… des chaussettes ». Visiblement ravi, il avait alors plaisanté en disant que les fabricants de coques gagnaient plus d’argent qu’Apple avec l’iPod, et qu’Apple avait donc décidé de proposer quelque chose de similaire. « Et notre équipe de conception a imaginé des chaussettes », avait-il alors déclaré. Disponibles en six couleurs pour 29 $ (environ 50 $ actuels), ces chaussettes reflétaient avec tendresse le côté ludique d’Apple (et, comme l’a souligné Jobs avec humour, elles permettaient de « garder votre iPod au chaud par temps froid »).

Mais comme il s’agit d’Apple en 2025, ne vous attendez pas à des prix similaires. C’est du luxe, tout simplement. L’iPhone Pocket court vous coûtera donc 149,95 $ et le long la somme astronomique de 229,95 $. Avec six de ces étuis, vous dépensez donc plus qu’un iPhone 17.

Alors, qu’est-ce qu’on obtient pour cette somme ? Apple décrit une « construction 3D » conçue pour s’adapter à votre iPhone. Sa structure côtelée et ouverte s’étend pour contenir d’autres objets, peut se porter sur soi ou s’attacher à un sac, et lorsqu’elle est étirée, « elle révèle subtilement son contenu pour que vous puissiez jeter un coup d’œil à l’écran de votre iPhone ». Ce qui ressemble fort à une invitation ouverte aux voleurs. « Bonjour, je transporte un iPhone dans cette pochette tricotée très chère et aux couleurs vives. S’il vous plaît, ne remarquez pas immédiatement ce produit incroyablement reconnaissable et ne le volez pas, ainsi que l’iPhone tout aussi cher qui s’y cache. »

Cependant, si vous êtes intéressé, dépêchez-vous. L’iPhone Pocket est une édition limitée, disponible dans certains magasins et pays à partir du 14 novembre, comme le précise le communiqué de presse d’Apple.