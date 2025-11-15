La Boîte concept dévoile sa nouveauté, le PR Alta, en collaboration avec Iratzoki Studio

Une platine vinyle sobre, préamplifiée sans câble apparent est intégrée pour offrir une restitution sonore fidèle, à la hauteur des exigences des amateurs de vinyles pour sublimer chaque écoute.

Le PR Alta est un meuble audio tout-en-un associant enceinte haute-fidélité, platine vinyle intégrée et meuble de rangement pouvant accueillir jusqu’à 90 vinyles. Son format colonne compact allie esthétisme, performance et praticité. Une solution élégante et complète, pensée pour s’intégrer harmonieusement à tous les intérieurs, tout en offrant une expérience d’écoute Hi-Fi et puissante.

Le PR Alta, une nouvelle approche de l’écoute musicale et du vinyle. Après le succès international du LX Platine, La Boite concept poursuit le développement de sa gamme de meubles audio tout-en-un avec le PR Alta. Pensé comme un meuble compact, le PR Alta intègre une enceinte Hi-Fi équipée de sa technologie brevetée APR 2.0 – Active Pression Reflex – et d’une platine vinyle dans un ensemble audio complet au format vertical, pour des basses profondes dans un volume compact.

Porté par la rencontre entre La Boite concept et Iratzoki Studio, cet ensemble combine enceinte, platine vinyle et rangement vinyles sur trois niveaux, liés par deux panneaux en verre trempé. Cette collaboration donne naissance à un monolithe en trois étages tout

en transparence, qui se veut à la fois sobre et fonctionnel. Sa transparence et ses lignes simples lui confèrent une présence légère, lumineuse et élégante dans une pièce.

Fabriqué en Europe, le PR Alta est réalisé à partir de matériaux nobles tels que le verre fumé, le noyer ou l’aluminium pour une élégance intemporelle. Le PR Alta a été conçu pour une utilisation simple et intuitive. Discrètes, les commandes s’intègrent avec finesse à l’ensemble de l’objet. Le bouton unique en aluminium massif, inscrit dans la continuité de l’objet, permet d’un geste simple d’ajuster le volume ou de changer de source. Une amplification combinée AB-D, alliant la technologie du Class D pour les basses fréquences à la technologie du Class AB pour les hautes fréquences. Pensée et développée par Micromega, cette approche innovante assure une haute définition et des basses profondes.

Qu’il s’agisse de créer un système multiroom avec AirPlay 2 ou Google Cast grâce au module M1 Air Escape intégré, de connecter un smartphone en Bluetooth, de profiter du son de la télévision via l’ARC-HDMI ou simplement d’écouter ses vinyles préférés, le PR Alta répond à tous les usages du quotidien. Une trappe magnétique en placage bois noyer naturel, ergonomique et discrète, offre la possibilité de dissimuler les câbles et de

rendre le produit évolutif. Cette enceinte Made in Europe est assemblée au sein de notre manufacture à Hossegor. La Boite concept a choisi de travailler avec des fournisseurs soigneusement sélectionnés, connus pour leur expertise et leur engagement envers des normes de qualité

strictes.