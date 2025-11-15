Quad Lock, la meilleure solution pour fixer votre smartphone

Quad Lock, leader mondial des solutions de fixation pour téléphones, a lancé sa campagne du Black Friday 2025 avec « The Heist », une mini-série hilarante en quatre épisodes mettant en scène le pilote australien de Formule 1 Oscar Piastri et les légendes de la vidéo automobile sur YouTube, Mighty Car Mods. Ce lancement coïncide avec la plus grande promotion de l’année chez Quad Lock, offrant 30 % de réduction sur tout le site pendant une durée limitée.

« The Heist » sera diffusée sur les réseaux sociaux internationaux de Quad Lock en partenariat avec Mighty Car Mods, touchant ainsi plus de 7,3 millions d’abonnés. Cette vidéo pleine d’action revisite avec humour la frénésie du Black Friday, relatant leur tentative audacieuse (et finalement chaotique) de s’introduire dans l’entrepôt de Quad Lock pour obtenir une nouvelle coque pour Pixel pour Oscar avant le début officiel des soldes Regardez les parties 1 et 2 de « The Heist » dès maintenant sur YouTube et suivez l’histoire à mesure que les parties 3 et 4 se dévoilent sur les réseaux sociaux de Quad Lock.

Quad Lock a révolutionné le marché des supports pour smartphones en 2012 avec le lancement de son système de fixation pour coques. Initialement lancée sur Kickstarter en 2011, la gamme Quad Lock propose désormais des supports pour la moto, la voiture, le vélo, la navigation, l’aviation et bien d’autres activités. Quad Lock est le support idéal pour un mode de vie actif. Avec des millions d’utilisateurs de Quad Lock et plus de 150 000 avis 5 étoiles,

Bénéficiez d’une réduction de 30 % pour une durée limitée :

Voiture / 4×4 : Profitez d’une navigation et d’une alimentation fiables, mains libres. Choisissez le support à ventouse ultra-résistant ou optez pour la tête de chargement sans fil MAG supplémentaire pour rester connecté en déplacement.

Moto : Fixez votre téléphone en toute sécurité sur toutes les routes. Cette collection comprend le support de guidon Pro haut de gamme, l’indispensable amortisseur de vibrations et la nouvelle tête de chargement sans fil étanche améliorée.

Vélo : Maintenez votre téléphone fermement en place, que ce soit pour vos trajets quotidiens ou vos entraînements. Les options vont des élégants supports de potence au support avant original, avec des têtes de chargement sans fil étanches disponibles pour les vélos électriques ou les cyclistes adeptes du bikepacking.

Indispensables du quotidien : Découvrez la gamme McLaren et ses coques personnalisées en édition limitée, conçues pour allier style et performance. Profitez d’offres exceptionnelles sur les trépieds, les anneaux de téléphone, les chargeurs sans fil et les gourdes innovantes MAG.

Les soldes du Black Friday avec 30 % de réduction sont en cours sur www.quadlockcase.net