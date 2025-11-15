Starway dévoile les modèles Touring et Touring GT

L’entreprise tourangelle, Starway enrichit son offre de vélos à assistance électrique avec deux nouveaux modèles aux profils distincts mais animés par la même aspiration : profiter librement des trajets, qu’ils soient urbains ou à la campagne.

Le modèle Touring ( 1990 euros) s’adresse à ceux qui souhaitent un usage plus tonique de l’esprit “Urban”, mais avec un cadre renforcé type “cadre suisse” pour plus de polyvalence. Il se veut adapté « ici, ailleurs, à la ville, à la campagne » : les balades ne sont limitées que par l’imagination. Le modèle Touring GT va plus loin encore : des équipements haut de gamme pour plus d’autonomie, de confort, de sécurité et de plaisir. Il est conçu pour les utilisateurs qui désirent aller plus loin, avec davantage de performance et de sérénité

Starway se distingue par ses choix technologiques innovants : transmission par courroie renforcée Kevlar, assistance automatique Equi Motion, et freins interactifs. Ces innovations sont le fruit de nombreuses années de Recherche & Développement et de brevets déposés, notamment :

• ERS : Médaille d’Or au Concours Lépine 2005, vélo à courroie destinée aux enfants

• TPS : Évolution de l’ERS, compatible avec les vélos électriques adultes

• Vélo Facile : nouveau concept de Vélo à Assistance Électrique, récompensé au Trophée de l’Innovation Région Centre en 2012

• Equi Motion : Technologie d’assistance 100 % automatique brevetée.

Au cœur de cette performance, la technologie Equi-Motion, brevetée par Starway, joue un rôle fondamental. Entièrement automatique, elle adapte l’assistance à la cadence, à l’effort fourni et au profil du terrain, sans que vous n’ayez à intervenir. Le résultat est une sensation de conduite particulièrement intuitive, sans réglages ni distractions, pour une fluidité optimale dans vos trajets quotidiens.

Le Touring repose sur une conception soignée qui conjugue rigidité, stabilité et confort. Son cadre aluminium assure une excellente maniabilité, tandis que sa fourche suspendue de 60 mm de débattement absorbe efficacement les irrégularités de la route ou des chemins, pour un plaisir de conduite optimal, aussi bien en ville qu’à la campagne. Côté technologie, le Touring embarque le système d’assistance automatique Equi Motion, qui ajuste intelligemment la puissance délivrée selon le mode choisi : Éco, Confort ou Sport. L’utilisateur profite ainsi d’une expérience fluide, sans se soucier des réglages. Le système de transmission par courroie, combiné au Twisting Pulley System (TPS) breveté par Starway, garantit une conduite souple, silencieuse et sans entretien. Le Touring incarne le vélo à assistance électrique idéal pour ceux qui recherchent un compagnon fiable et dynamique. Que ce soit pour les trajets urbains du quotidien ou les escapades du week-end, il est prêt à vous accompagner partout, sans limite, avec la signature Starway : performance, simplicité et plaisir de conduite.