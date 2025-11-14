Sandisk donne le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

Sandisk célèbre l’événement avec une collection de produits officiels pour capturer et préserver l’histoire du football.

Sandisk lance le compte à rebours de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec une collection exclusive de produits sous licence officielle. Conçue pour ce qui s’annonce comme l’un des événements sportifs les plus riches en contenus de l’histoire, la gamme SANDISK de produits sous licence officielle pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 permet aux fans, aux créateurs et aux professionnels de capturer, conserver et revivre les moments les plus emblématiques du plus grand événement sportif mondial.

Alliant héritage et innovation, ces produits au design inspiré rendent hommage aux pays hôtes et aux instants légendaires du tournoi : des clés USB-C en forme de sifflet aux SSD aux couleurs de la compétition, en passant par des cartes mémoire professionnelles capables de saisir chaque moment historique. Chaque produit arbore fièrement les marques officielles de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et des détails inspirés des nations hôtes, pour en faire de véritables pièces de collection pour les passionnés de football.

« La Coupe du Monde de la FIFA 2026 devrait être l’un des événements sportifs les plus capturés, enregistrés et partagés de l’histoire. Chez Sandisk, nous sommes fiers de contribuer à ce que chaque instant soit capturé, déclare Janet Allgaier, Senior Vice President, Consumer Products chez Sandisk. Avec nos produits sous licence officielle, nous offrons aux fans et créateurs les plus passionnés les outils nécessaires pour préserver leurs morceaux choisis de l’histoire du football. »

La gamme SANDISK® de produits sous licence officielle pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 comprend : la clé USB-C SANDISK FIFA World Cup 2026 Edition, inspirée d’un sifflet, le SSD portable SANDISK FIFA World Cup 2026 Edition, la carte SANDISK CFexpress™ Type B FIFA World Cup 2026 Edition et la carte SANDISK SD UHS-II FIFA World Cup 2026™ Edition. Les clés USB-C en forme de sifflet seront proposées à la fois en éditions « globales » ainsi qu’en éditions spéciales pour les pays hôtes (États-Unis, Canada et Mexique). Une édition premium SANDISK USB-C Flash Drive FIFA World Cup 2026 Gold sera lancée début 2026. Chaque produit a été conçu pour offrir des performances professionnelles tout en conservant un caractère commémoratif du tournoi.



La clé USB-C SANDISK FIFA World Cup 2026 Edition sera proposée en 64 Go au prix de 19,99 € et en 128 Go à 26,99 €. Le SSD portable SANDISK FIFA World Cup 2026 Edition sera disponible en 1 To à 120,99 €. La carte SANDISK CFexpress Type B FIFA World Cup 2026 Edition sera proposée en 256 Go à 211,99 €. La carte SANDISK SD UHS-II FIFA World Cup 2026 Edition sera disponible en 128 Go à 138,99 €. Enfin, la clé USB-C SANDISK FIFA World Cup 2026 Gold Edition, en version 128 Go, sera lancée courant 2026, avec un prix communiqué lors de sa sortie.