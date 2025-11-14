JMGO lance le O2S Ultra, le projecteur tri-laser à ultra-courte focale compact le plus avancé du marché

JMGO dévoile sa dernière innovation, le O2S Ultra, un projecteur intelligent à ultra-courte focale qui redéfinit l’expérience du home cinéma. Capable de projeter une image de 100 pouces à seulement 16,8 cm du mur, le O2S Ultra offre le rapport de projection le plus court du marché. Il transforme instantanément n’importe quel salon en véritable salle de cinéma, alliant puissance d’image exceptionnelle, son immersif signé Dynaudio et design raffiné.

Compact et élégant, le O2S Ultra allie design et technologie. Son boîtier en matériaux recyclés, ses lignes discrètes et son intégration parfaite dans le salon, associés à l’écran motorisé optionnel de 120 pouces, créent une installation home cinéma à la fois élégante et immersive.

Conçu pour s’adapter à tous les espaces, le O2S Ultra projette une image de 100 pouces à seulement 16,8 cm du mur. Facile à installer et discret, il suffit de le poser sur un meuble pour profiter d’une expérience cinéma sans perte d’espace ni installation complexe. Son système MALC 3.0 Tri-Laser offre une image 4K éclatante, couvrant 110 % de l’espace colorimétrique BT.2020, avec une luminosité de 3600 lumens ISO et un contraste dynamique de 3 000 000:1. Chaque détail est net, chaque couleur fidèle, pour une immersion totale, même en pleine lumière.

L’expérience ne se limite pas à l’image. Développé en collaboration avec Dynaudio, le système audio du O2S Ultra offre un son puissant et équilibré, certifié Dolby Audio et DTS-HD, pour une expérience cinéma complète. Grâce à la dernière version de Google TV et à Netflix intégré, les utilisateurs ont accès à plus de 10 000 applications de divertissement, pour une expérience de visionnage fluide, connectée et intuitive.

Le O2S Ultra est disponible dès maintenant au prix public conseillé de 2999,99 €. Une offre de lancement spéciale est proposée jusqu’au 30 octobre 2025, avec une réduction de 200 € chez les revendeurs partenaires, dont Son-Vidéo.com, Fnac, Darty, Boulanger et LDLC. Le projecteur est également disponible en pack avec l’écran motorisé de 120 pouces au prix de 5899,99 €.