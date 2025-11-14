Essai – Hyundai Staria Hybrid, le Transporteur

Le Transporteur, ce n’est pas qu’un excellent ( !) film avec Jason Statham. C’est également la vocation du dernier Hyundai Staria, un véhicule qui excelle en ce domaine, et qui est disponible chez nous en version hybride. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Si le transport de VIP semble être un peu monopolisé, dans notre pays, par le Mercedes Classe V, il se trouve que d’autres alternatives existent. Hyundai a ainsi une longue expérience dans les vans, destinés aux familles nombreuses comme au transport de personnes, même si son offre n’a pas toujours été commercialisée en France. Ainsi, depuis le milieu des années 1990, le H1 (ou Starex sur d’autres marchés) jouait ce rôle. Mais depuis peu, le Staria est là et ça peut tout changer, notamment face à une concurrence qui se trouve moins affutée.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

C’est un véhicule entièrement nouveau et, déjà, il ne manque pas d’interpeller par son esthétique très futuriste. Bien joué de la part de Hyundai, car la seule façon d’avoir du volume à bord, c’est de faire un cube, seule manière de loger neuf places sur trois rangées. Or, entre la mosaïque de LEDs à l’arrière et la face avant lisse comme un galet, traversée également par une ligne lumineuse, le Staria interpelle. Chose peu courante, l’immense superficie destinée aux surface vitrée laisse augurer une belle luminosité à l’intérieur. Hyundai présente le Staria également comme un monospace : les familles nombreuses seront ravies, mais l’engin mesure quand même 5,26 m de long et 1,99 m de haut ; il n’est pas simple à garer partout.

Et sous le capot ?

Selon les marchés, le Staria existe en version Diesel (4 cylindres 2.2, 175 ch) ou avec un joli 6 cylindres en V (3.5, 272 ch, pour une belle onctuosité). Pas de cela chez nous, où la fiscalité punitive veille à sauver la planète. Ce qui, en l’occurrence, n’est pas si mal car nous finissions avec une seule proposition, un 1.6 hybride d’une puissance cumulée de 225 ch (160 ch pour le thermique, 73 ch pour le moteur électrique, celui-ci étant animé par une petite batterie de 1,49 kWh). Au programme, la promesse (réalisée) de consommations contenues.

Et au volant, ça donne quoi ?

Déjà, l’espace à bord est gigantesque ! On se hisse au volant en « montant » un peu à bord ; c’est plus facile à l’arrière avec de larges portes coulissantes de chaque côté. L’intérieur est extrêmement bien doté en espaces de rangements, même si les plastiques de la planche de bord sont un peu durs. L’instrumentation est moderne, et correspond parfaitement à ce que l’on est en droit d’attendre d’un SUV moderne, plus que d’une « camionnette ». Au final, la position de conduite est bonne, si l’on part du principe que la place centrale du premier rang ne devra être laissée qu’à un enfant ; par ailleurs, même avec les neuf sièges en place, on conserve une capacité de coffre correcte (831 l au minimum), ce qui est appréciable, d’autant que la profondeur de la banquette est réglable. La motorisation hybride est agréable : bien gérée par la boîte automatique, elle permet des évolutions au quotidien sans que l’on ne se pose de questions sur l’entrée en action du moteur thermique ou pas (ce qui n’est pas le cas de ses concurrents qui, pour beaucoup, tournent encore avec des Diesel plus sonores – certes, le Mercedes Classe V existe en tout électrique, mais son rayon d’action sera forcément moindre) ; les transitions se font en douceur, et le Staria excelle en univers urbain et péri-urbain, là où il sera probablement amené à évoluer dans des activités de transport de VIP. De même, les faibles consommations promises sont tenues, avec à peine plus de 7 l/100 dans ces conditions, ce qui est remarquable au vu du poids et du gabarit de l’engin. Sur la route, le supplément de couple du moteur électrique est perceptible, mais en cas de grosse relance, le « petit » 1.6 ne peut cacher sa faible cylindrée et le moteur se fait alors un peu entendre ; sur autoroute, la moteur se fait un peu entendre et la consommation frôle alors les 9 l/100 km. Cela dit, on a tendance à conduire ce genre d’engin de manière souple, ne serait-ce que pour préserver le confort des passagers. N’allez cependant pas croire que le Staria se vautre dans les virages, la tenue de route est saine et le roulis est contenu.

Son point fort ?

Belle homogénéité pour ce Staria, qu’il soit destiné à un usage professionnel ou personnel ! Conduite sereine et apaisée, ensemble moteur / boîte efficace, que demander de plus ? La concurrence, le fameux « premium allemand », vaut de 10 à 20 000 € de plus, sans apporter de plus-value autre que le blason. De quoi réfléchir, non ?

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + moteur électrique

Cylindrée : 1598 cm3

Puissance : 225 ch

Couple : 350 Nm

Boîte de vitesse : automatique, 6 rapports

Poids : 2275 kilos

Vitesse maxi : 167 km/h

0 à 100 km/h : 10,2 secondes

Conso officielle / de l’essai : 7,6 l/100 / 7,2l/100

Prix : gamme Staria à partir de 57400 €

Le verdict de Stuff

Spacieux, sobre, agréable à conduire, bien équipé et moins cher que ses concurrents, le Staria est une proposition lookée et affutée.