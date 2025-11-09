Ce lecteur CD portable EC Zero AKM de Shanling est le lecteur CD portable moderne idéal

Ce lecteur CD portable Slanling EC Zero AKM est doté d’une batterie offrant jusqu’à 10 heures d’autonomie, d’un nouveau système de fixation pour une lecture fluide, de la fonction d’extraction de CD et d’un convertisseur numérique-analogique intégré.

Lorsque l’iPod a quasiment supplanté le Sony Discman et ses concurrents, la musique portable grand public n’a jamais vraiment retrouvé son attachement à la qualité sonore. C’est pourquoi nous sommes ravis de voir apparaître le lecteur CD portable EC Zero AKM de Shanling, qui allie la praticité de l’ère moderne au respect de la fidélité audio du support physique haut de gamme.

Ce nouveau lecteur à 319 $ prend en charge les casques et enceintes Bluetooth sans les inconvénients inhérents au sans-fil. Grâce au Bluetooth 5.3, il est compatible avec la technologie aptX Adaptive, offrant un son haute résolution. Bien que la qualité ne soit pas totalement nulle et ne soit pas aussi bonne qu’avec une connexion filaire (3,5 mm ou 4,4 mm), elle est suffisante pour justifier l’utilisation d’un lecteur CD.

Ce lecteur intègre plusieurs innovations qui en font un excellent choix pour écouter de la musique en déplacement. Un nouveau système de serrage magnétique actif ajuste en permanence sa position et la pression exercée sur le disque. Il en résulte une rotation plus stable et une réduction significative du bruit de frottement qui gênait auparavant l’utilisation d’un lecteur CD portable.