Est-ce la mise à jour d’app Apple Watch la plus attendue de tous les temps ?

WhatsApp est désormais compatible avec l’Apple Watch, y compris les notifications d’appel et la possibilité de lire et d’envoyer des messages complets.

L’application WhatsApp pour Apple Watch a été entièrement repensée : vous pouvez désormais lire et répondre aux messages en entier grâce à une prise en charge complète du chat. Auparavant, vous ne pouviez voir que des notifications basiques et envoyer des réponses rudimentaires.

L’application Apple Watch affiche également les notifications d’appel et vous permet d’enregistrer et d’envoyer des messages vocaux. La configuration matérielle requise est très accessible : il vous faut une Apple Watch Series 4 ou ultérieure, exécutant watchOS 10 ou une version ultérieure. C’est mieux que la prise en charge officielle d’Apple, la Series 6 étant la plus ancienne Apple Watch encore officiellement prise en charge.

Voici la liste complète des nouveautés de WhatsApp pour Apple Watch :

Notifications d’appel : Vous pouvez voir qui vous appelle sans avoir à regarder votre iPhone.

Messages complets : Vous pouvez lire l’intégralité des messages WhatsApp sur votre Apple Watch, même les plus longs, directement à votre poignet.

Messages vocaux : Vous pouvez désormais enregistrer et envoyer des messages vocaux.

Réagir aux messages : Il est maintenant possible d’envoyer des réactions emoji rapides aux messages reçus.

Une expérience multimédia optimale : Profitez d’images et de stickers d’une grande netteté sur votre Apple Watch.

Historique des discussions : Consultez davantage votre historique de discussions à l’écran lorsque vous lisez des messages.

Meta affirme que « ce n’est que le début d’une expérience WhatsApp encore meilleure sur Apple Watch… Nous avons hâte de proposer des fonctionnalités encore plus utiles aux utilisateurs d’Apple Watch à l’avenir. » Attendez-vous donc à de nouvelles nouveautés. Cette mise à jour de WhatsApp sur Apple Watch est la dernière d’une série de lancements très attendus de Meta sur les appareils Apple en 2025, parmi lesquels les applications iPad tant attendues pour WhatsApp et Instagram.

Ces initiatives témoignent très probablement d’une collaboration renforcée entre les deux entreprises après leur différend concernant la perte de revenus liée à Facebook, suite à l’introduction par Apple d’une option permettant aux utilisateurs de désactiver le suivi publicitaire dans iOS 14.5 et les versions ultérieures, début 2021.