Paris Audio Vidéo Show 2025 : une édition exceptionnelle

Pour cette édition 2025, le Paris Audio Vidéo Show a repoussé les limites : plus de marques

présentes, plus de concerts, plus de rencontres, plus d’innovations, plus de talents… De quoi offrir un événement unique en France aux 33 450 visiteurs, un chiffre en nette hausse par rapport aux éditions précédentes.

Le Paris Audio Vidéo Show 2025 s’est tenu du 25 au 27 octobre 2025 au Palais des Congrès de Paris ! Une édition exceptionnelle, marquée par des rencontres passionnantes et inoubliables, des découvertes sonores et visuelles à couper le souffle, et des innovations renversantes qui ne manqueront pas de faire vivre la culture sous toutes ses formes

dans les mois et les années à venir ! Depuis sa création, le PARIS AUDIO VIDEO SHOW connaît une croissance constante, avec cette année 33 450 visiteurs qui ont été au rendez-vous (contre 32 000 en 2024) : le PAVS s’impose comme l’événement français de référence dédié à la haute-fidélité, au home-cinéma, aux métiers de l’événementiel (sonorisation, DJ, éclairage), et à l’univers des instruments de musique.

Pour l’édition 2025, nous avions vu les choses en plus grand en élargissant les univers disponibles afin d’accueillir plus de 500 marques venues présenter, souvent en avant-première, leurs nouveautés, produits et solutions à même de révolutionner l’audio (amplification, casque, enceintes…), la vidéo (téléviseurs, projection, home-cinéma…), le matériel scénique (sonorisation, deejaying, éclairage), et même les instruments de musique et la production musicale ! Ce Paris Audio Vidéo Show 2025 fut également l’occasion pour le public d’assister à des conférences passionnantes, des concerts exceptionnels, des démonstrations exclusives en conditions optimales, et de rencontrer les experts du secteur qui façonnent l’avenir du son et de l’image.

Nous avons également eu l’honneur d’être accompagné par des invités prestigieux, à commencer par le DJ CUT KILLER, parrain de l’édition 2025, qui nous a offert une performance folle avant de rencontrer le public ! Le virtuose ERIC ARTZ nous a proposé un moment suspendu le temps d’un concert au piano, interprétant quelques-unes des plus grandes partitions du cinéma et du jeu vidéo, parmi lesquelles Mario, Zelda, Clair

Obscur ou encore le Parrain. Autre temps fort, et à l’occasion des 25 ans de Son-Vidéo.com, les visiteurs ont pu revivre l’histoire du son au cinéma grâce à une Brève histoire du son, véritable voyage sensoriel reposant sur une diffusion sonore unique dans une salle home-cinéma premium en 9.4.6. Et il ne s’agit là que d’une infime partie de ce qui s’est passé tout au long d’une édition inoubliable.

Et si le Paris Audio Vidéo Show 2025 fut un moment de partage incroyable, c’est bien grâce aux 33 450 visiteurs qui nous ont fait confiance et sont venus à notre rencontre ! Un chiffre en hausse qui démontre l’attachement du public et des professionnels à ce rendez-vous

incontournable ! Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu tout cela possible : les marques qui ont dévoilé tant de merveilles de technologie ; tous les talents qui sont venus faire le spectacle et offrir du temps aux amateurs ; les médias, créateurs de contenu et partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de l’aventure ; et bien sûr le public, toujours plus nombreux, qui donne du sens et une envie de faire toujours mieux ! : « À travers le Paris Audio Video Show, notre ambition est de célébrer chaque année la passion de la musique, du son et de l’image. Ce rendez-vous unique réunit les univers de la haute-fidélité, du home cinéma, de la musique, du deejaying et de la scénographie, offrant une expérience complète où innovation technologique et expression artistique se rencontrent. Nous

remercions chaleureusement nos partenaires, exposants et visiteurs pour leur engagement et leur fidélité, qui permettent à cet événement de rayonner comme le plus grand rendez-vous européen dédié aux émotions audiovisuelles. », nous explique une partie de l’équipe organisatrice du Paris Audio Video Show.