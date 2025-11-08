La montre-bague G-Shock de Casio est désormais disponible, et c’est la bague la plus résistante que vous porterez jamais

La montre-bague culte de Casio bénéficie désormais d’une version G-Shock complète : une montre numérique résistante aux chocs et étanche, miniaturisée à la taille d’une bague.

La dernière création de Casio prouve qu’il est encore possible de surprendre, même après quatre décennies d’innovation et de montres robustes G-Shock. La DWN-5600, également connue sous le nom de « G-Shock Nano », est une montre G-Shock complète, réduite à la taille d’une bague, et elle est maintenant disponible à l’achat.

La G-Shock Nano a été annoncée le mois dernier et elle reprend toutes les caractéristiques de la gamme la plus résistante de la marque, miniaturisée à l’extrême. Mesurant environ un dixième de la taille de la DW-5600 originale, ce minuscule garde-temps concentre tout l’ADN G-Shock. Elle est résistante aux chocs, étanche jusqu’à 20 bars et intègre un module numérique entièrement fonctionnel qui affiche l’heure, le double fuseau horaire, la date et le chronomètre.

Les premières montres-bague numériques de Casio ont connu un succès fulgurant, se vendant comme des petits pains quelques heures après leur lancement et devenant rapidement des objets de collection très prisés. Les montres-bague originales ont atteint des prix impressionnants sur eBay, preuve que ce mélange de nostalgie et de nouveauté a séduit les fans.

La nouvelle G-Shock Nano semble bien partie pour réitérer ce succès, en séduisant aussi bien les collectionneurs avertis que les acheteurs occasionnels en quête d’un objet original et amusant.

Casio n’a pas non plus lésiné sur la qualité de fabrication. La lunette, les boutons, la boucle et le fond du boîtier, finement travaillés, sont conçus avec le même souci du détail qu’une montre classique, utilisant de la résine renforcée de fibres de verre et de l’acier inoxydable pour une solidité à toute épreuve. Le résultat : une bague aussi robuste qu’elle en a l’air.

Disponible en noir (DWN-5600-1), rouge (DWN-5600-4), la Nano est ajustable de 48 mm à 82 mm environ, convenant ainsi aux doigts fins comme aux doigts plus ronds. Un clin d’œil au développement durable : le boîtier, la lunette et le bracelet sont fabriqués en résine biosourcée (similaire à celle de la MoonSwatch), contribuant à réduire l’impact environnemental sans compromettre la robustesse.

Chaque modèle est livré dans un coffret octogonal de collection, accompagné d’un support en silicone reprenant le « G » emblématique de G-Shock et d’une pochette en velours à cordon.