JMGO arrive en France et dévoile ses offres pour le Black Friday

JMGO propose jusqu’à 38 % de réduction sur ses projecteurs intelligents pour le Black Friday 2025.

JMGO annonce ses offres pour le Black Friday 2025, avec jusqu’à 38 % de réduction sur une sélection de projecteurs disponibles sur Amazon et Fnac. Cette promotion permet de profiter facilement d’une expérience immersive sur grand écran depuis le confort de son domicile.



N1S 4K : l’un des projecteurs 4K intelligents les plus puissants à moins de 800 €

Reconnu comme l’un des projecteurs 4K intelligents les plus performants à moins de 800 €, le JMGO N1S 4K combine portabilité et qualité d’image haut de gamme. Pesant seulement 2,2 kg, il s’adresse aux utilisateurs attachés à la fois à la mobilité et à une expérience cinématographique de qualité.

Équipé du moteur laser triple MALC de JMGO, le N1S 4K offre une large gamme de couleurs 110 % BT.2020 et une clarté 4K HDR. Son cardan rotatif et sa mise au point automatique en temps réel permettent une projection facile sur n’importe quel mur, garantissant une flexibilité d’installation et une qualité d’image constante, idéal pour le divertissement à domicile.

Pack PicoPlay+ : compact, portable, grand écran partout

Le pack PicoPlay+ étend l’expérience immersive de JMGO au divertissement portable. Combinant un mini projecteur, un haut-parleur Bluetooth immersif et un éclairage d’ambiance dynamique, il transforme n’importe quel espace en cinéma privé ou en lieu de rencontre convivial.

Avec une résolution 1080p et une luminosité de 450 ISO lumens, il offre un divertissement visuel jusqu’à 200 pouces. Google TV et Netflix assurent un accès facile aux plateformes de streaming populaires, tandis que les haut-parleurs 8W Dolby Audio et l’éclairage d’ambiance personnalisable créent l’atmosphère parfaite pour toutes les occasions. Avec la recharge rapide 65W Type-C et la compatibilité avec un trépied pour batterie, il constitue le compagnon idéal pour les sorties en plein air, les voyages ou les soirées à la maison.



• JMGO N1S 4K : 799 € au lieu de 1 299 € (38 % de réduction)

• PicoPlay+Pack disponible à la Fnac : 429 € au lieu de 599 € (28 % de réduction)

Pour plus d’informations sur le Black Friday JMGO, rendez-vous sur JMGO.com.