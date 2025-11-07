DJI présente Osmo Mobile 8 avec suivi intelligent du sujet

Le DJI Osmo Mobile 8 permet à quiconque possédant un smartphone de créer des séquences cinématographiques.

Pesant 370 g, Osmo Mobile 8 (159 €) offre jusqu’à 10 heures d’autonomie et peut même recharger un téléphone – idéal pour les tournages en extérieur prolongés et le livestreaming. La dernière génération de la populaire nacelle pour smartphone de DJI offre une rotation horizontale à 360° et une poignée ultra-confortable permettant des prises de vue en contre-plongée, apportant un nouveau niveau de liberté et de flexibilité pour la création de contenu sur smartphone. Grâce au suivi intelligent du sujet, la nacelle permet désormais aux créateurs de garder non seulement les personnes, mais aussi les chats et les chiens dans le cadre. Le module multifonctionnel comprend un récepteur de microphone compatible avec les émetteurs Mic 3, DJI Mic 2 et DJI Mic Mini, permettant une capture audio de haute qualité, ainsi que des options d’éclairage intégré réglables1 pour des scènes créatives. Enfin, une barre d’extension et un trépied intégrés offrent une flexibilité sans nécessiter d’accessoires supplémentaires.

Cet Osmo Mobile 8 propose trois méthodes de suivi de sujet différentes, offrant davantage de liberté de composition aux créateurs. Pour la première fois, les utilisateurs d’Osmo Mobile possédant un iPhone2 peuvent également suivre des sujets grâce à Apple DockKit, la technologie intelligente de suivi de sujet d’Apple. Cela permet le suivi du sujet au sein de l’application Appareil photo native de l’iPhone ou de toute autre application iOS parmi les plus de 200 compatibles avec Apple DockKit.

Compatible avec les téléphones iPhone et Android, le module multifonctionnel Osmo Mobile 8 est désormais capable de suivre les chiens et les chats1 en plus des humains, ce qui permet de capturer des moments émouvants avec les animaux de compagnie sans effort. Fixé magnétiquement à la nacelle, le module dispose d’une capacité de suivi qui fonctionne avec l’application native de l’appareil photo et les applications de diffusion en direct, et excelle dans les scénarios impliquant plusieurs personnes, réagissant de façon stable pour maintenir le suivi de la cible sélectionnée.

Enfin, l’application DJI Mimo pour iOS et Android intègre ActiveTrack 7.0.1, la technologie avancée de suivi propriétaire de DJI, qui peut désormais suivre des personnes, des animaux de compagnie ou des objets. Avec un double objectif amélioré2, l’application utilise simultanément les objectifs grand-angle et télé-objectif d’un téléphone pour s’assurer que le sujet n’est jamais perdu, quelle que soit la vitesse du mouvement ou l’encombrement de la scène. Par ailleurs, la fonction Capture intelligente peut détecter plusieurs sujets et facilite le passage de l’un à l’autre, même dans un environnement complexe.

En plus du suivi du sujet, le module multifonctionnel dispose également d’une lumière d’appoint avec huit niveaux de luminosité et huit niveaux de température de couleur. La lumière, réglable via une molette latérale, permet aux créateurs d’obtenir facilement l’effet d’éclairage et l’ambiance souhaités. Un récepteur de microphone compatible avec les émetteurs DJI Mic 3, DJI Mic 2 et DJI Mic Mini1 est intégré au module, offrant un son cristallin pour les diffusions en direct et les vlogs.

Le module multifonctionnel peut être facilement fixé à la nacelle avec un simple clip magnétique. Il peut être contrôlé à l’aide de gestes de la main pour prendre des photos, démarrer ou arrêter l’enregistrement, activer le suivi ou ajuster une composition.

Présenter la paume au module active ou désactive le suivi intelligent.

Faire un geste en « V » prend une photo. Il peut également démarrer ou arrêter l’enregistrement vidéo.

Osmo Mobile 8 est la première génération d’Osmo Mobile à offrir un axe panoramique qui prend en charge la rotation horizontale à 360°, capturant des photos et des vidéos panoramiques fluides sous n’importe quel angle. La nacelle peut se verrouiller sur des sujets en mouvement grâce au suivi intelligent, et la rotation illimitée à 360° offre des séquences fluides et captivantes. Osmo Mobile 8 offre également une prise en main ultra-confortable qui permet des prises de vue à faible angle, complétant la nouvelle capacité de la nacelle à suivre les animaux de compagnie et débloquant de nouvelles perspectives créatives.