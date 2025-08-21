La Google Pixel Watch 4 pourrait enfin vous convaincre de porter une montre connectée

La Pixel Watch 4 offre un écran plus lumineux, un suivi de santé plus intelligent et les toutes premières communications par satellite d’urgence : c’est la première montre connectée que l’on souhaite vraiment porter.



On a résisté aux montres connectées pendant des années. Leur design encombrant, leur faible autonomie et leurs fonctionnalités que l’on n’utilisait jamais nous ont poussé à rester fidèle à notre montre mécanique. Mais la nouvelle Pixel Watch 4 de Google pourrait bien vous faire changer d’avis…

Le modèle de cette année promet d’être la Pixel Watch la plus raffinée à ce jour. Disponible en 41 mm et 45 mm, elle est dotée d’un écran Actua 360 bombé aux bords plus fins, 10 % plus grand et offrant une luminosité de 3 000 nits. Ainsi, même en plein soleil, vous devriez pouvoir le lire sans plisser les yeux.

Les bords sont 15 % plus petits qu’avant, et le cadran se courbe sur le bord du verre bombé. C’est une touche très agréable, qui lui donne un air de montre Ressence (ou du Samsung Galaxy S7 Edge, si vous vous souvenez de ce téléphone de 2016).

L’ensemble est fabriqué en aluminium de qualité aérospatiale avec du verre Corning Gorilla Glass pour une durabilité accrue. La résistance à l’eau, à la poussière et aux rayures est de série. C’est, avec l’Apple Watch, l’une des meilleures montres connectées du marché. Il existe de nouvelles finitions de boîtier, notamment une pierre de lune satinée exclusive pour le 45 mm, ainsi qu’une gamme de bracelets allant du silicone prêt pour le sport aux maillons en métal poli.

Les poignets aussi

L’autonomie (généralement le point faible d’une montre connectée pour) est considérablement améliorée. Vous bénéficierez d’une autonomie allant jusqu’à 40 heures sur le modèle 45 mm (30 sur le 41 mm), voire 72 heures en mode Économie d’énergie. C’est une amélioration par rapport à la génération précédente, mais toujours inférieure à celle de certaines concurrentes.

La charge est également plus rapide, avec des recharges 25 % plus rapides : 15 minutes vous offrent 15 heures supplémentaires. Une nouvelle station de charge latérale fait également office d’écran de chevet, affichant l’heure, l’état de la batterie et même le réglage de votre alarme.

Sous le capot, le suivi de fréquence cardiaque le plus précis de Google fonctionne avec les outils de santé avancés de Fitbit. Cela signifie plus de 40 modes d’exercice, une analyse détaillée de votre technique de course et des recommandations d’entraînement personnalisées en fonction de votre niveau de préparation, de votre charge cardio et de votre objectif de charge. Ainsi, vous savez quand vous devez vous donner à fond et quand vous devez vous détendre.

Le GPS bi-fréquence (GNSS L5) assure un suivi précis pour vos courses ou randonnées, même en ville ou en forêt. Vous bénéficiez également de mesures d’ECG, d’alertes en cas d’arythmie cardiaque, d’un suivi de la SpO₂ et de la détection de stress, ainsi que d’un bulletin santé matinal récapitulant votre sommeil, votre état de préparation et vos progrès.

Les fonctionnalités de sécurité sont un atout majeur. La Pixel Watch 4 est la première montre connectée dotée d’une communication d’urgence par satellite, vous permettant d’appeler les secours même en cas d’absence totale de réseau. Elle intègre également la détection de perte de pouls, de chute, d’accident de voiture et un minuteur de contrôle de sécurité qui partage votre position en cas d’absence de réponse.

L’assistant intelligent Gemini de Google est également plus naturel grâce à un haut-parleur personnalisé, une haptique plus puissante et une activation « lever pour parler ». Vous pouvez gérer votre agenda, contrôler vos appareils domestiques connectés, obtenir des réponses contextuelles et même contrôler l’appareil photo de votre Pixel à distance. L’intégration hors ligne de Google Maps, Google Wallet et Nest Cam renforce l’attrait de la fonctionnalité « laisser son téléphone à la maison ». La nouvelle Pixel Watch 4 est proposée à partir de 399 €.