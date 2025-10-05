Arlo Essential 3 : un système d’alerte avancé alimenté par l’IA

Des systèmes de sécurité intelligents avec des fonctions avancées de détection, de reconnaissance et de protection.



Arlo Europe lance la gamme de caméras Essential 3, avec un prix de départ de 99 € pour la caméra de sécurité Essential 3 HD Intérieure. Une nouvelle gamme qui place le système d’alerte avancé d’Arlo, alimenté par l’intelligence artificielle, au cœur du foyer. En combinant détection avancée, reconnaissance intelligente et alertes proactives pour aider les foyers à identifier les menaces avant qu’elles n’escaladent et permet aux clients d’agir immédiatement. Essential 3 enrichit le portefeuille d’Arlo avec de nouveaux types de caméras, dont la PTZ (Caméra PTZ : panoramique, inclinaison et zoom motorisés) – une première pour Arlo – offrant aux familles une protection plus intelligente et plus flexible, sans angle mort à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison.



Le système d’alerte avancé est alimenté par Arlo Secure IA, qui fournit une intelligence en temps réel pour identifier et alerter les utilisateurs face aux risques potentiels. Bien au-delà des simples alertes de mouvement, l’IA d’Arlo peut :

Reconnaître les personnes et véhicules connus

Détecter les animaux et les colis

Alerter en cas d’incendie en reconnaissant les flammes

Être entraînée pour des situations personnalisées, comme une porte de garage ouverte ou une lumière allumée

Fournir des alertes qui distinguent les véritables menaces des activités quotidiennes



De plus, grâce à l’hébergement cloud en Europe et à des protections strictes de la vie privée, Arlo garantit aux foyers que leurs données restent sécurisées et conformes aux réglementations locales.



Essential 3 Extérieure PTZ

La première caméra PTZ d’Arlo offre une rotation complète à 360° et un champ de vision étendu de 130° – bien plus large que celui de nombreuses marques concurrentes. Disponible en résolution HD ou 2K, elle élimine les angles morts et suit automatiquement les mouvements pour capturer chaque détail.



Essential 3 Intérieure PTZ

Dotée d’un design pensé pour la confidentialité, la caméra PTZ intérieure offre une couverture à 360° du domicile. Disponible en HD ou 2K, elle permet de suivre aisément l’activité dans une pièce et s’oriente automatiquement hors champ lorsqu’elle est désactivée. Idéale pour les familles qui souhaitent la tranquillité d’esprit sans renoncer à la vie privée.



Essential 3 Extérieure

Résistante aux intempéries, sans fil et facile à installer, la caméra Essential 3 Extérieure capture chaque détail en HD ou en 2K, de jour comme de nuit. Avec projecteur et sirène intégrés, elle peut non seulement enregistrer en couleur, mais aussi dissuader les intrus.



Essential 3 Extérieure XL

Pour ceux qui recherchent une plus grande autonomie, la Caméra Extérieure XL offre une durée de batterie jusqu’à quatre fois plus longue entre les recharges, tout en conservant les mêmes fonctions avancées de détection et de dissuasion que le modèle de Caméra Extérieure standard.



Essential 3 Intérieure

Compacte et discrète, la caméra Essential 3 Intérieure est idéale pour surveiller les enfants, les animaux de compagnie ou les proches âgés, ainsi que pour prévenir les menaces. Elle est dotée d’excellents contrôles de confidentialité, notamment un cache-objectif automatique qui peut être fermé automatiquement ou manuellement via l’application, garantissant un contrôle total sur les moments où la caméra est active.

