Essai – Nissan Ariya Nismo, un SUV sportif discret et efficace

La griffe Nismo, c’est la touche sportive, voire très sportive de chez Nissan : est-ce qu’elle peut s’appliquer en toute légitimité à l’Ariya, que nous avons déjà découvert dans le parfait rôle du SUV familial et électrique. La réponse est oui. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Alors que Nissan fut quasiment le précurseur absolu sur l’automobile électrique (souvenez-vous de la Leaf, élue World Car of the Year dès 2011 !), son offre actuelle est un peu plus délicate à défricher. On aura très bientôt la Micra, sur base de Renault 5 E-Tech, la Leaf va faire son retour et, en attendant, c’est l’Ariya, un joli SUV familial aux proportions avantageuses (4,59 m de long, 1,85 m de large) et un profil sculpté comme un galet qui joue le rôle de tête d’affiche. Rien d’étonnant, donc, à ce que Nissan lui offre la griffe sportive Nismo.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

La griffe NIsmo, on l’a vue apparaître sur les Juke, 370 Z et bien entendu, sur la fantasmagorique GT-R. A chaque fois, la présentation change, la puissance est revue à la hausse et le comportement routier est optimisé pour être plus sportif. C’est le cas de cet Ariya : on note ainsi l’arrivé de jolies jantes de 20 pouces, d’un bouclier avant et d’un diffuseur arrière spécifiques, d’un joli liseré rouge qui fait le tour de la base de la voiture, pour une touche sportive qui ne confine pas à la caricature. Ouvrir la porte permet de déceler de jolis sièges bacquets en Alcantara et maille rouge.

Et sous le capot ?

Voici donc la première Nismo électrique de l’histoire (même si un concept-car de Leaf Nismo a dû exister). Ainsi, la gamme Ariya est composée d’une version traction avant (un moteur électrique, 242 ch, 300 Nm, 160 km/h en vitesse de pointe et le 0 à 100 km/h est couvert en 7,6 secondes), celle-ci étant disponible avec la petite batterie (63 kWh) ou la grosse (87 kWh) ; plus haut en gamme, une quatre roues motrices (deux moteurs, 306 ch, 600 Nm, 200 km/h en pointe et le 0 à 100 km/h couvert en 5,7 secondes). La Nismo a bien entendu droit à la grosse batterie (87 kWh), la puissance est de 435 ch et le 0 à 100 tombe en 5 secondes, mais l’autonomie est forcément moindre que sur les versions moins performantes (417 au lieu de 539 km), notamment à cause des pneus plus adhérents. La capacité de recharge peut atteindre 150 kW sur borne rapide (c’est moyen), mais le chargeur 22 kW est de série (ça, c’est mieux à domicile).

L’Ariya NISMO combine tous les avantages de l’Ariya e-4ORCE 87 kWh standard avec une série d’améliorations pour offrir une expérience de conduite encore plus exaltante.

Et au volant, ça donne quoi ?

On l’a dit sur tous nos derniers essais de Nissan ; la qualité des matériaux et de la présentation intérieure ont fait un gigantesque bond en avant ! Désormais, on se rapproche du premium allemand et c’est encore le cas avec cette Ariya Nismo, à l’ambiance plus sportive : on apprécie le large bandeau d’Alcantara gris sur la planche de bord, le bouton de démarrage en rouge, les liserés rouge rétro-éclairés, les touches tactiles intégrées dans un placage en bois foncé, ainsi que le sentiment gigantesque d’espace à bord. Par ailleurs, la dotation de série est particulièrement complète, avec une sono Bose à 10 HP, un joli toit vitré, l’affichage tête haute. Toute Nismo qu’elle soit, l’Ariya, en bonne auto électrique, est déjà une formidable compagne du quotidien, douce, silencieuse, facile, c’est le SUV sportif qui vous détend en allant au boulot. Ensuite, on se rend compte, effectivement, que par rapport aux Ariya classiques que nous avions déjà essayé, le Nismo offre une précision de direction et un feeling d’amortissement qui sont plus directs, sans toutefois verser dans une forme de radicalité qui irait sur les marges de l’inconfort. Bref, le calibrage est parfait pour un conducteur qui souhaite un peu plus d’engagement au volant, sans toutefois désirer malmener la famille sur les bosses. Côté performances, l’Ariya Nismo est agréable aussi, sans verser dans la surenchère : on a gagné 0,7 secondes sur le 0 à 100 km/h par rapport aux versions 4 roues motrices de 306 ch (c’est marginal, donc), et tant que la vitesse maxi que les reprises (le couple de 600 Nm n’a pas évolué, mais les reprises sont tout de même toniques avec le 80 à 120 km/h couvert en 2,4 secondes, c’est parfait pour dépasser en sécurité) sont identiques. Bref, il manque un petit quelque chose pour pleinement justifier le blason.

Son point fort ?

Il faut considérer cet Ariya Nismo comme une GT, pas une GTI. Efficace, performante, sûre et relativement discrète, cette auto confortable, spacieuse et très bien équipée mérite d’être plus connue, grâce à son rapport prix / équipement / agrément assez remarquable.

Le verdict de Stuff

L’autonomie dépasse les 350 km et le feeling de conduite est plus communicatif que sur les autres versions ; l’Ariya Nismo est un régal, qui ne donne pas dans le côté dragster de certaines de ses concurrentes qui aiment vous coller au siège, et aussi, vous malmener sur les bosses…

Les chiffres clé

Moteur : 2 moteurs électrique synchrone à aimants permanents

Cylindrée : –

Puissance : 435 ch

Couple : 600 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 2263 kilos

Vitesse maxi : 200 km/h

0 à 100 km/h : 5 secondes

Conso officielle / de l’essai : 24,5 kWh /100 / 23 kWh/100

Prix : gamme Ariya à partir de 39300 €, version d’essai Nismo à partir de 59300 €