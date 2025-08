DJI révolutionne le marché des caméras 360 avec l’Osmo 360

La nouvelle caméra 360 offre des fonctionnalités inédites dans l’industrie, y compris une imagerie 360° de 1 pouce et une vidéo 360° en 8K native.

DJI, leader mondial des drones civils et des technologies de caméras créatives, lance aujourd’hui l’Osmo 360. Première incursion de l’entreprise sur le marché des caméras 360°, l’Osmo360 apporte une innovation majeure en matière d’imagerie, rehaussant les standards actuels du secteur et offrant aux créateurs la flexibilité nécessaire à toutes les visions créatives.L’Osmo 360 offre les photos les plus nettes possibles sur le marché des caméras 360 grâce à une imagerie 360° de 1 pouce1. C’est la première caméra 360° à enregistrer des vidéos 360° en 8K/50 ips avec des spécifications ultra-élevées, et la seule capable de filmer en continu pendant 100 minutes en 8K/30 ips2.« Avec l’Osmo360, DJI défie le statu quo du marché des caméras 360 », a déclaré Christina Zhang, Directrice de la stratégie d’entreprise chez DJI. « Nous révolutionnons l’innovation panoramique en nous appuyant sur la longue tradition d’innovation de DJI dans la technologie des caméras créatives. À chaque avancée technologique —du capteur HDR carré inédit dans l’industrie à l’imagerie 360° sur 1 pouce, jusqu’à des performances exceptionnelles en basse lumière —nous repoussons les limites de ce qu’il est possible de faire avec une caméra 360. »

Spécialement conçu pour la capture à 360°, le capteur d’image carré HDR de l’Osmo 360, une première dans l’industrie, offre le même champ d’image à 360°qu’un capteur rectangulaire traditionnel de 1 pouce, tout en éliminant les zones inutilisées de ces capteurs. Cela se traduit par une utilisation du capteur augmentée de 25 %, ainsi qu’une qualité d’image exceptionnelle et une consommation d’énergie réduite, le tout dans un boîtier de caméra ultra-compact et léger.L’Osmo 360 est également la première caméra 360 à proposer une vidéo panoramique native 8K/30 ips à 360° avec de grands pixels de 2,4 μm, offrant une autonomie record de 100 minutes en 8K/30 ips. La grande taille des pixels –soit le double de la norme industrielle de 1,2 μm –permet de capturer plus de détails, moins de bruit, de meilleures performances en basse lumière et une plage dynamique supérieure. Prenant également en charge la vidéo 8K/50 ips à 360° aux spécifications ultra-élevées, l’Osmo 360 établit une nouvelle référence en matière de résolution vidéo pour les caméras 360.Avec une impressionnante plage dynamique de 13,5 stops, combinée à la plus grande taille de pixel et à une ouverture de f/1,9, qui augmente considérablement la quantité de lumière captée, l’Osmo 360 capture des séquences nettes et vibrantes -même dans des environnements à faible luminosité ou des scènes à fort contraste comme le lever et le coucher du soleil.