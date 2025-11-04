BOOX Palma 2 Pro, une liseuse connectée 5G

Avec son design minimaliste et léger (175g), la Palma 2 Pro de Boox redéfinit les usages d’une liseuse et d’un smartphone.

Bonne nouvelle pour les lecteurs invétérés, BOOX dévoile sa première liseuse e-ink connectée 5G, la Palma 2 Pro. Pensée pour offrir une expérience de lecture et de productivité unique au format smartphone, cette nouveauté se distingue par un écran couleur Kaleido de 6,13’’ : couleurs naturelles, contraste élevé et lecture sans fatigue même au soleil

Une connectivité 5G permet une connexion mobile pour rester connecté où que vous soyez. Sa comptabilité microSD jusqu’à 2 To permet de stocker hors connexion une multitude de fichiers. Le système Android 15 + Google Play propose un environnement ouvert et personnalisable. Enfin, la technologie BOOX Super Refresh permet un défilement et une écriture ultra-fluides

Disponible à 399,99 € sur la boutique officielle BOOX et bientôt sur Amazon.

