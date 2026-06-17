Chipolo Loop, le gadget essentiel de cet été

Chipolo présente deux nouvelles combinaisons de couleurs LOOP en édition limitée juste à temps pour l’été.

Réimaginés en “Morning Mist” (Brume matinale) et “Deep Sunset” (Coucher de soleil profond), les derniers traceurs de Chipolo ont été co-créés avec la communauté de la marque, alliant style et fonctionnalité pour toutes les escapades estivales.

Etanche à l’eau et à la poussière grâce à sa certification IP6, le Chipolo LOOP Édition Limitée est désormais disponible dans le monde entier au prix de 45 €. Tout comme la gamme standard, l’édition estivale du Chipolo LOOP est dotée d’une batterie rechargeable qui dure jusqu’à 1 an sur une seule charge. Les traceurs sont compatibles avec l’USB-C ; les câbles de charge et les chargeurs ne sont pas inclus. Avec une portée Bluetooth de 120 m (400 ft), le Chipolo LOOP Édition Limitée élargit votre champ de recherche pour les objets situés à proximité.

Facilement repérable dans un aéroport bondé ou s’il est enfoui sous le sable, le Chipolo LOOP Édition Limitée monte jusqu’à 125 dB, ce qui permet de retrouver facilement vos affaires où que vous soyez. Chipolo a même développé une fonctionnalité pour baisser le volume si vous vous trouvez dans un environnement plus calme – une option disponible dans l’application compagnon Chipolo. Il Fonctionne soit avec le réseau Apple Localiser (Find My) sur les iPhones, soit avec le réseau Find Hub sur les téléphones Android. Les deux coloris du Chipolo LOOP Édition Limitée sont disponibles sur le site officiel de Chipolo et sur Amazon.