La nouveau Jeep Compass est plus grande et, à notre avis, plus belle que jamais

Ce SUV de taille moyenne revisité repose sur une plateforme extrêmement polyvalente, conçue pour offrir une adaptabilité optimale. Les commandes seront ouvertes à l’été 2026.

Nombreux sont les passionnés d’automobile qui ont un faible pour Jeep. Certes, la gamme actuelle est bien loin du Willys original, utilitaire, ou du Wrangler, autre modèle emblématique, avec des sièges luxueux et une technologie embarquée qui remplacent l’esprit minimaliste d’origine. Il existe même une version 100% électrique. Cependant, la nouvelle Jeep Compass, tout juste présentée à l’usine de Melfi en Italie où la production a désormais commencé, conserve le même attrait.

Ce SUV de taille moyenne, basé sur la plateforme STLA Medium développée par sa maison mère Stellantis, est comme une version plus imposante du déjà populaire Jeep Avenger. Ce dernier était un SUV compact, mignon et attachant, mais pour ceux qui recherchent un véhicule plus robuste, le Jeep Compass est fait pour eux.

Trois motorisations seront proposées : une hybride électrique de 145 ch, une hybride rechargeable de 195 ch et une version 100 % électrique développant jusqu’à 375 ch. La version 100 % électrique me semble la plus intéressante, mais les autres modèles élargissent sans aucun doute son attrait. À noter également l’arrivée l’année prochaine d’une Compass 4xe à double moteur et transmission intégrale, capable de délivrer un couple impressionnant de 3 100 Nm grâce à un second moteur électrique à l’arrière. De quoi se montrer à l’aise dans les côtes les plus abruptes, avec une garde au sol rehaussée de 10 mm.

La version avec batterie de 73 kWh devrait offrir une autonomie de 500 km par charge, tandis que le modèle avec batterie de 97 kWh vise 650 km. La Compass hybride rechargeable associe un moteur essence de 1,6 litre à un moteur électrique et une batterie de 17,9 kWh, pour une autonomie électrique de 80 km. Ce pourrait être un excellent choix pour les explorateurs urbains qui aiment aussi s’aventurer plus loin.

En tant que Jeep, c’est la polyvalence du nouveau Compass qui lui confère un attrait supplémentaire. Les concepteurs ont travaillé d’arrache-pied pour optimiser le potentiel tout-terrain du SUV, avec une garde au sol de pas moins de 200 mm. Une profondeur de passage à gué de 470 mm en fait une option judicieuse pour le Royaume-Uni, où notre météo, si imprévisible, peut provoquer des inondations urbaines soudaines.

Nombre d’éléments de design proviennent de l’Avenger, plus compacte, mais avec des dimensions décuplées. La calandre ne laisse aucun doute sur le modèle que vous conduisez, tandis que les passages de roues imposants et les pare-chocs avant et arrière sculptés avec précision lui confèrent une allure de SUV capable d’affronter les terrains les plus difficiles sans broncher.

Si le franchissement d’obstacles n’est probablement pas la priorité de la plupart des acheteurs de banlieue, le Jeep Compass offre également de nombreux équipements essentiels au quotidien. Un tableau de bord spacieux est dominé par un combiné d’instruments de 10 pouces et un généreux écran tactile de 16 pouces. La compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto s’ajoute à un équipement très complet. Quelques boutons sont également présents pour ceux qui préfèrent une utilisation plus intuitive.

Des panneaux de garniture en plastique robustes et d’épais tapis de sol en caoutchouc raviront les familles et les propriétaires d’animaux, mais le Compass n’est pas uniquement utilitaire. L’usine de Melfi dispose d’un parc de machines innovantes qui produisent des composants de tableau de bord aux coutures d’une finesse incroyable. C’est un vrai cocon de luxe, dans le plus pur style Jeep. Les rangements à l’avant sont nombreux et variés, tandis que le coffre offre 550 litres de volume – sans compter la modularité des sièges qui permet d’en libérer encore davantage facilement.