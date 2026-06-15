TECNO dévoile le Megabook ultraléger T14 Air en France  

Ultra-léger (999 g), ce Megabook T14 Air est doté d’un élégant châssis en alliage d’aluminium et d’une charge rapide GaN lui assurant des performances solides.



Avec un poids d’environ 999 g, le Megabook T14 Air se distingue par sa remarquable légèreté. Facile à transporter et toujours prêt à l’emploi, il se glisse facilement dans n’importe quel sac et accompagne les journées rythmées de ses utilisateurs, entre réunions, déplacements, moments créatifs et temps de pause. Le T14 Air incarne une nouvelle génération d’ordinateurs portables conçue pour s’adapter aux modes de vie dynamiques. Pensé pour celles et ceux qui veulent tout faire, partout et sans compromis, ce modèle traduit la vision de la performance selon TECNO : fluide, mobile et intuitive.

Pensé pour répondre aux exigences du quotidien, le Megabook T14 Air offre une expérience fluide même en cas d’utilisation intensive. Activités multi-tâches, création de contenu, navigation avancée : tout devient simple, rapide et naturel. Équipé d’un processeur Intel Core i5, de 16 Go de RAM et d’un SSD haute vitesse pouvant aller jusqu’à 1 To, il garantit une réactivité immédiate et des performances durables. Son écran 14 pouces au format 16:10 offre un espace de travail immersif, idéal pour gagner en productivité ou profiter de ses contenus préférés avec un confort visuel optimal. Associé à la technologie audio DTS:X Ultra, il transforme chaque utilisation en une expérience plus riche et engageante.

Avec son profil fin de 15,9 mm et son châssis en alliage d’aluminium haute résistance, le Megabook T14 Air conjugue durabilité et design épuré. Minimaliste et moderne, il s’intègre naturellement à tous les environnements, du bureau au café, aux espaces de coworking et déplacements professionnels. Minutieusement conçu, il intègre un clavier rétroéclairé à quatre niveaux pour s’adapter à toutes les conditions de lumière, ainsi qu’un obturateur de caméra, pour une utilisation en toute sérénité. Pour que la mobilité ne soit jamais une contrainte, l’autonomie fiable du T14 Air lui permet d’accompagner une journée entière de travail. Lorsque cela est nécessaire, son chargeur rapide 65 W permet une recharge rapide. Avec le Wi‑Fi 6E et le Bluetooth 5.4, le T14 Air offre une connectivité rapide, stable et fluide, que l’on travaille à distance, depuis son domicile ou durant un déplacement.

Le Megabook T14 Air incarne une nouvelle approche de l’ordinateur portable, offrant plus de liberté, d’intuitivité et une adéquation avec les usages contemporains. Il s’adresse à celles et ceux qui veulent aller plus loin, créer davantage et rester connectés où qu’ils se trouvent.

Puissant mais simple d’usage, élégant mais sans excès, il s’impose naturellement comme l’allié du quotidien, prêt à accompagner chaque moment de la journée, du travail aux loisirs. La gamme Megabook T sera complétée par les modèles TECNO Megabook T16 Pro et T1 15.6, des ordinateurs portables polyvalents alliant design élégant et efficacité fiable, pour offrir une expérience équilibrée, parfaitement adaptée au travail, aux études et à la productivité quotidienne.