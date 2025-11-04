On utilise le Remarkable Paper Pro Move depuis deux semaines et on ne reviendra jamais au papier !

Nous avons toujours adoré écrire (depuis l’enfance). Le stylo sur le papier est excellent pour la créativité, mais le problème, c’est que le papier a du mal à s’adapter à notre monde moderne et technologique. On perd ses carnets, on perd des pages, et une fois qu’on a écrit quelque chose à l’encre, c’est pour de bon. Nous avons testé de nombreux appareils de « papier numérique » et liseuses au fil des ans. Mais la plupart ressemblent à des tablettes déguisées ou ne parviennent tout simplement pas à recréer le plaisir tactile de l’écriture manuscrite.

La tablette Remarkable Paper Pro Move promet de changer la donne. On l’a trimballée partout pendant deux semaines – dans la poche de veste, dans un sac à dos, sur la table de la salle à manger – et elle a rapidement remplacé tous les bouts de papier. Cette tablette de 7,3 pouces est suffisamment compacte pour être emportée partout, tout en étant assez puissante pour gérer un travail conséquent. C’est le premier appareil à offrir les mêmes sensations que le papier, avec tous les avantages du cloud.

Petit mais costaud

La Paper Pro Move fait à peu près la taille d’un bloc-notes et ne pèse que 235 g. Elle se glisse donc facilement dans une poche ou un sac. Contrairement aux Remarkable 2 ou Paper Pro, plus imposants, c’est la version que vous emporterez partout. On l’a utilisée dans des cafés, dans le train, en attendant le début de réunions, et même debout : sa taille permet une lecture à une main tout à fait confortable.

Malgré son format réduit, sa qualité de fabrication est irréprochable. Tout est incroyablement bien conçu, avec des détails soignés. Le cadre en aluminium anodisé et le verre texturé lui confèrent une finition élégante et moderne. Elle ne fait pas trop « gadget » lorsqu’on la sort, ce qui, à notre avis, rend les conversations en réunion plus naturelles que lorsqu’un écran d’ordinateur portable sépare les interlocuteurs.

Bien sûr, un écran plus petit présente quelques inconvénients, le principal étant une sensation d’étroitesse pour écrire, surtout avec une grande écriture. Malgré sa taille réduite, l’autonomie m’a impressionné. On a tenu près de deux semaines sans la recharger, et quand la batterie est faible, dix minutes de charge suffisent pour plusieurs jours d’utilisation. De plus, grâce à son port USB-C, on peut la recharger facilement avec le chargeur de son téléphone. Le seul défaut majeur constaté sur ce modèle était un pixel mort sur l’exemplaire de test. Il est minuscule, difficile à repérer et n’affecte pas l’utilisation, mais les perfectionnistes pourraient y trouver à redire.

L’expérience d’écriture

C’est là que Remarkable a toujours excellé. La Move utilise le même écran Canvas Colour que la Pro, avec des millions de particules d’encre colorées créant une surface incroyablement proche du papier. Chaque trait du Marker offre une légère friction qui rend l’écriture naturelle et fluide. Sa résistance est idéale pour donner l’impression d’être de retour à l’école, en train d’écrire sur du papier. La couleur est un élément essentiel. On n’obtient pas la saturation intense d’un iPad, mais la Move ne prétend pas l’imiter. Elle offre plutôt des tons doux et naturels, parfaits pour surligner du texte, annoter un PDF ou dessiner des schémas. Personnellement, l’écran couleur s’est avéré particulièrement utile pour lire et annoter des communiqués de presse au format PDF. Avec l’essor des outils d’IA, l’écriture manuscrite a pris de l’importance et favorise la fluidité des idées. La numérisation de ce processus est un véritable atout.

Un logiciel discret

Le principal atout des appareils Remarkable a toujours été la concentration. La Move perpétue cette philosophie. Pas d’applications, pas de notifications, pas de distractions incessantes. Vous l’allumez et vos carnets, documents et modèles s’affichent instantanément. C’est tout. Les modèles sont particulièrement pratiques : papier ligné, grilles, agendas et bien plus encore peuvent être intégrés instantanément. La possibilité de télécharger des modèles créés par les utilisateurs est un vrai plus, mais on aimerait pouvoir créer les siens – espérons que Remarkable ajoutera cette fonctionnalité dans une prochaine mise à jour. Ils ont déjà prouvé qu’ils étaient à l’écoute de leurs utilisateurs.

La reconnaissance d’écriture est tout simplement impressionnante. Même avec une écriture illisible, elle convertit les notes avec précision en un texte propre et modifiable. Nous avons déjà vu d’autres logiciels massacrer notre écriture, alors voir des phrases entières transcrites sans erreur est remarquable (sans jeu de mots). Avec l’abonnement Connect à petit prix (2,99 $ par mois après un essai de 100 jours), vous bénéficiez également d’un stockage cloud illimité, de la synchronisation multi-appareils et de fonctionnalités plus avancées.

Nouveaux logiciels dès le lancement

Dès le lancement du Paper Pro Move en septembre dernier, plusieurs mises à jour étaient disponibles. Les modèles de méthodes sont désormais entièrement adaptables à tous les appareils Remarkable, y compris ce nouvel écran plus petit, et un nouvel ensemble de classeurs spécialement conçus pour ce format est proposé. Ils sont parfaits pour la planification de projets et la prise de notes structurées.

L’intégration « Envoyer vers Slack », récemment introduite, est également incluse, vous permettant d’envoyer directement vos comptes rendus de réunion ou vos diagrammes à vos canaux d’équipe. C’est déjà devenu une habitude quotidienne. Les outils éprouvés tels que la conversion d’écriture manuscrite, le stockage cloud illimité et le Plan de protection sont également présents dès le premier jour.

Peu après son lancement, Remarkable annonçait par ailleurs deux nouvelles fonctionnalités utiles : la recherche manuscrite, déjà en version bêta et qui facilitera encore davantage la consultation des notes, et une barre d’outils mobile permettant de repositionner les outils n’importe où sur l’écran. Ces deux fonctionnalités ne sont pas encore disponibles, mais devraient l’être d’ici quelques semaines.

S’il y a une fonctionnalité majeure que l’on aimerait voir en plus, c’est une intégration plus poussée avec les services Google. Pouvoir envoyer des notes directement dans Docs ou Keep s’intégrerait parfaitement à notre flux de travail actuel. Actuellement, l’importation, l’exportation et l’envoi par e-mail sont assez simples, mais une intégration directe révolutionnerait l’expérience.

Pour travailler en déplacement

Comme son nom l’indique, cette tablette d’écriture est conçue pour la mobilité. On l’a testée dans des situations où un ordinateur portable serait encombrant : lors d’une conférence de presse, en déplacement entre deux réunions, ou encore pendant un petit-déjeuner informel. À chaque fois, la Move nous a permis de rester concentrée tout en notant mes idées. Pour les professionnels qui travaillent avec des documents (journalistes, commerciaux, architectes, consultants), c’est une solution idéale pour annoter, relire et partager des documents sans avoir à jongler avec un ordinateur portable ou des feuilles de papier. L’importation de fichiers est simple et l’annotation de PDF à l’encre de couleur est intuitive.

Verdict Remarkable Paper Pro Move

Après deux semaines d’utilisation du Remarkable Paper Pro Move, nous avons complètement abandonné les carnets papier. Ce n’est pas une exagération, et on ne regrette rien. Cette Move est légère, réactive et toujours à portée de main. Elle est également toujours connectée.

Certes, elle ne conviendra pas à tout le monde : si vous recherchez des applications, du divertissement ou des illustrations en couleur, ce n’est pas l’appareil qu’il vous faut. Mais si vous aspirez à la simplicité du stylo et du papier, combinée à l’organisation et à la sécurité du stockage cloud, le Move est la solution idéale.

À 399 $ avec le Marker, elle n’est pas donnée. Mais pour nous, son prix est largement compensé par les avantages qu’il m’apporte au quotidien. Je ne perds plus jamais mes notes, mon sac est plus léger et ma concentration est meilleure. Après deux semaines, une chose est claire : je ne reviendrai plus jamais au papier.