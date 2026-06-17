MOVA présente son aspirateur robot à rouleau Z70 Ultra Roller Complete

Reprenant les bases techniques du Z60, le Z70 va plus loin en améliorant l’efficacité du nettoyage, le franchissement des obstacles et l’automatisation de l’entretien.



L’une des limites des aspirateurs robots équipés de rouleaux ou de serpillières rotatives traditionnels est la perte progressive d’efficacité lorsque les éléments de lavage se salissent au fil du nettoyage. Pour répondre à cette problématique, le Z70 Ultra Roller Complete fait évoluer la technologie HydroForce de MOVA grâce à un processus de nettoyage continu en quatre étapes : pulvérisation, lavage, raclage et récupération. De l’eau propre est acheminée en permanence vers le rouleau, tandis que l’eau sale et les débris sont collectés en temps réel. Cette approche permet de limiter les risques de contamination croisée entre les différentes zones du logement. MOVA a également renforcé la pression exercée sur le sol afin d’améliorer l’élimination des taches incrustées, des traces de pas et des salissures les plus tenaces.

Un système de régénération du rouleau fonctionnant jusqu’à 800 tr/min permet également de maintenir les fibres de lavage relevées tout au long du cycle. En limitant leur écrasement, cette technologie assure un contact constant avec le sol et contribue à préserver l’efficacité du nettoyage. Résultat : des performances de lavage homogènes du début à la fin du cycle, sans perte notable d’efficacité au fil du temps.



Un nettoyage efficace passe avant tout par la capacité du robot à accéder à l’ensemble du logement. Pour y parvenir, le Z70 combine plusieurs améliorations matérielles et logicielles. Son système de nettoyage des bordures assisté par l’IA optimise le passage le long des murs et des plinthes, tandis que sa brosse latérale extensible atteint plus efficacement les angles, les recoins et les espaces difficiles d’accès. Cette combinaison permet d’améliorer la couverture globale du nettoyage et de réduire les zones susceptibles d’être oubliées.

Pour les espaces bas, la navigation FlexScope rétracte le module LiDAR, permettant ainsi le nettoyage sous les lits, les canapés et les meubles ayant une hauteur libre supérieure ou égale à 10 cm. Le robot est également capable de franchir des obstacles allant jusqu’à 9 cm, ce qui lui permet de passer aisément les seuils de porte, les rails de portes coulissantes et les bordures de tapis épais. À l’approche d’un tapis, le rouleau de lavage et la brosse latérale se soulèvent automatiquement, tandis qu’un capot de protection vient recouvrir le rouleau humide. Le Z70 peut ainsi passer du lavage au nettoyage à sec de manière autonome, sans humidifier les surfaces textiles. Ensemble, ces systèmes permettent au MOVA Z70 de maintenir un nettoyage ininterrompu, même dans les configurations intérieures les plus complexes.



Au-delà des performances de nettoyage, le Z70 est conçu pour minimiser les efforts d’entretien à long terme. Une nouvelle version raccordée au réseau d’eau introduit un système d’eau modulaire qui simplifie l’installation et permet le remplissage ainsi que la vidange automatiques de l’eau à un coût abordable, rendant l’utilisation mains libres encore plus accessible. Pour réduire davantage les coûts à l’usage, chaque Z70 inclut un pack d’accessoires offert pendant un an (d’une valeur d’environ 140 €), qui couvre les consommables essentiels tels que les filtres, les brosses latérales, les brosses rouleaux et la solution de nettoyage. Le produit bénéficie également d’une garantie de trois ans, offrant ainsi une tranquillité d’esprit supplémentaire sur le long terme



Le Z70 Ultra Roller Complete sera commercialisé au prix de 1 399 €. Il bénéficiera d’une remise de lancement de 200 € pour une durée limitée, valable du 23 juin au 8 juillet 2026, sur le site officiel de MOVA, Amazon, Boulanger, Darty et Cdiscount.