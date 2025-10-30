Vous serez étonné par le nombre de fonctionnalités de ce projecteur tout-terrain à petit prix

Le premier projecteur de la nouvelle sous-marque Vibe de Xgimi regorge de fonctionnalités haut de gamme dans ce projecteur portable à moins de 300 $.

De nos jours, les projecteurs sont souvent hors de prix ou ridiculement mauvais. On peut investir des heures dans un appareil qui demande une installation complexe, ou tenter sa chance sur Amazon avec une boîte en plastique sans nom qui fait le bruit d’un réacteur. C’est pourquoi le Vibe One a retenu mon attention : le premier gadget de la nouvelle sous-marque Vibe de Xgimi. Ce petit appareil est minuscule, coloré et on dirait un appareil qu’on pourrait sortir sans s’en rendre compte pour une soirée cinéma. Il évoque moins une salle de cinéma qu’un mur de salon pour un film spontané, ce qui correspond parfaitement à l’ambiance recherchée – jeu de mots bien intentionné.

Côté fonctionnalités, le Vibe One a de nombreuses fonctionnalités. Le dernier né de Xgimi peut diffuser votre contenu préféré en résolution 1080p, grâce à un pied pivotant inclinable jusqu’à 160 degrés. Vous devriez pouvoir obtenir l’angle parfait, de près comme de loin. L’auto-keystone et l’autofocus facilitent grandement l’installation du projecteur après chaque déplacement.

Deux haut-parleurs JBL 3 W délivrent un son exceptionnel et font également office d’enceinte Bluetooth. Il est compatible avec Google TV et Netflix sous licence, vous permettant ainsi de regarder les meilleurs services de streaming. Un modèle sur batterie est même disponible en option, permettant d’écouter un film entier sans être branché. Et oui, sa poignée vous permet de le transporter partout.

Malgré son prix, le Vibe One ne donne pas l’impression d’être une version allégée d’un modèle plus cher. Il semble conçu pour ceux qui ne s’embarrassent généralement pas d’un projecteur. Disponible en de nombreux coloris, il vous permet de le personnaliser selon votre ambiance ou la pièce dans laquelle il sera installé.

Le nouveau projecteur Vibe One de Xgimi est actuellement disponible en précommande au prix de 199 $ directement auprès de la marque. Son prix passera à 269 $ dès sa mise en vente le 5 novembre. En Europe, il est déjà disponible au prix de 249 €.