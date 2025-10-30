Boomster 4, une icône du son nomade

Teufel dévoile la Boomster 4, la nouvelle génération de son enceinte iconique.

Alliant puissance, précision et profondeur des basses, la Boomster 4 conserve le caractère affirmé de ses prédécesseurs tout en franchissant un nouveau cap. Ses avancées techniques, autonomie prolongée, Bluetooth modernisé avec nouveaux codecs pour une transmission ultra-fluide et restitution sonore encore plus fidèle, redéfinissent les standards du son nomade. Conçue pour les mélomanes exigeants, elle séduit aussi par un design revisité, décliné en deux nouvelles finitions Moon Grey et Mint Green, à la fois audacieuses et élégantes. Plus que jamais, la Boomster 4 incarne l’esprit berlinois : un son sans compromis et un design assumé.

La Boomster 4 est proposée à 349,99 €, en trois coloris : Night Black, Moon Grey et Mint Green. Elle intègre un système stéréo 2.1 avec technologie Dynamore, offrant une scène sonore large et immersive. Son subwoofer intégré et ses deux membranes passives assurent des basses puissantes et un son Hi-Fi riche. Avec la fonction Link Stereo, deux Boomster 4 peuvent être connectées sans fil pour un véritable effet stéréo.

Les basses et aigus sont réglables, et le volume propose désormais 32 niveaux, contre 16 auparavant. La radio est à l’honneur avec les tuners DAB+ et FM-RDS, six présélections accessibles via la télécommande, une antenne orientable et escamotable, et un écran à luminosité ajustable.

Côté connectivité, le Bluetooth AAC et aptX HD permet un streaming haute-fidélité depuis toutes vos plateformes préférées, tandis que la fonction Multipoint autorise la connexion de deux smartphones simultanément. Enfin, rlle est certifiée IPX5, protégée contre la pluie et les éclaboussures. Elle offre jusqu’à 23 heures d’autonomie, une recharge rapide via USB-C, un fonctionnement sur secteur, ainsi que des commandes intuitives, une entrée AUX et une télécommande incluse.