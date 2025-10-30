Ce magnifique casque hi-fi Prado promet un son si exceptionnel que vous allez abandonner vos écouteurs sans fil

Le nouveau casque S750 de Grado intègre de nouveaux composants dans un design élégant, ce qui en fait un casque filaire extrêmement convaincant.

On apprécie beaucoup la haute fidélité, mais on a tendance à troquer la qualité audio contre la commodité d’un casque sans fil. Mais le dernier-né de la gamme Signature de Grado me fait reconsidérer ma décision. Le nouveau casque S750 de la marque est doté du pedigree et du panache que l’on attend d’options plus onéreuses, tout en promettant un son excellent. Le S750 a été entièrement repensé. Le tout nouveau haut-parleur S2 de 50 mm, avec son diaphragme composite en fibre de carbone et papier et sa bobine acoustique en aluminium cuivré, a été conçu pour extraire chaque nuance musicale. Grado affirme que cette nouvelle configuration offre un son naturel et détaillé, avec une plage dynamique exceptionnelle.

Ensuite, il y a le nouveau coussinet B, conçu avec le soin extrême que l’on attend habituellement des horlogers haut de gamme ou des couteliers japonais. En réduisant la distance entre le haut-parleur et l’oreille et en ajustant la découpe interne, Grado estime avoir réussi à modifier l’équilibre acoustique sans altérer les détails ni la scène. La circulation de l’air est améliorée et, apparemment, la pression est si bien répartie que vos oreilles oublieront que vous les avez portés toute la journée.

De plus, Grado n’a pas complètement abandonné la modernité. Les S750 sont équipés de la dernière génération du système de câble détachable de la marque, le tout enveloppé dans une élégante finition tressée Signature Gold. Le branchement se fait via un mini-XLR 4 broches, vous permettant de jouer avec différentes longueurs et terminaisons symétriques, y compris le 4,4 mm et un XLR complet si vous le souhaitez.

Le casque S750 est logé dans un boîtier en aluminium, tout en ne pesant que 460 g, soit plus de 10 % de moins que son homologue HP100 SE. L’arceau est légèrement plus rembourré que les Grado classiques, tandis que les cardans en aluminium gravé, les tiges en acier inoxydable et les articulations renforcées. La rotation est limitée à 105 degrés, ce qui peut paraître un peu juste, mais tout cela au service d’une durabilité à long terme.

Le casque Grado Signature S750 sera disponible en novembre au prix de 1695 $. Bien plus cher que la plupart des casques sans fil, il reste abordable pour un casque hi-fi. Vous pouvez le commander directement sur le site web de Grado.