Des saveurs de cacao pour le rhum Santa Teresa 1796

Dans cette nouvelle édition limitée, Santa Teresa 1796 Chuao Finition en

Fût de Cacao, le rhum et le cacao s’unissent comme deux expressions d’un

même territoire : celui du Venezuela.

Ce rhum d’exception bénéficie d’un procédé unique : après un vieillissement traditionnel selon la méthode solera, notre rhum repose 9 mois dans des fûts de chêne américain, imprégnés durant 6 mois d’une macération de cacao Chuao. Ce contact prolongé avec le cacao permet de transformer le rhum en profondeur.

Le cacao est ici un ingrédient noble qui devient comme une seconde peau pour le rhum et lui apporte des notes chocolatées intenses, une texture plus ronde et des arômes subtils d’éclats de cacao, de noix, d’écorce d’orange confite et de fruits secs. Ce projet ne serait pas complet sans le regard expert de María Fernanda Di Giacobbe, figure emblématique du cacao vénézuélien et chocolatière engagée. Son regard avisé a été déterminant dans la sélection et la préparation du cacao Chuao. Un tel mariage entre cacao et rhum ne pouvait naître ailleurs que dans les terres de la Hacienda Santa Teresa, dans l’État d’Aragua. C’est ici, au cœur de la vallée d’El Consejo, que le rhum est élaboré depuis plus de 228 ans. Et c’est aussi tout près d’ici que pousse le cacao de Chuao. Deux savoir-faire voisins, issus des mêmes terres, longtemps séparés que cette édition réunit pour la première fois. Santa Teresa reste fidèle à son essence : innover avec profondeur, sans jamais rompre avec ses racines. Cette édition est à la fois un hommage aux artisanes qui cultivent le cacao Chuao et à l’excellence des produits cultivés sur les terres vénézuéliennes

Santa Teresa 1796 Chuao Cacao Finish, 59 €