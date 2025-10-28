Call of Duty: Black Ops 7 : Philippe Etchebest est le Replacer français !

Le Chef prête main forte au Replacer originel et s’assure que vous puissiez

jouer à Black Ops 7 l’esprit tranquille.



En amont de la sortie de Call of Duty : Black Ops 7, Philippe Etchebest endosse un nouvel uniforme, celui du Replacer (“le Remplaçant”). Avec son regard perçant, son exigence totale et sa discipline irréprochable, le métier de Replacer lui semblait destiné. Alors que Peter Stormare, Le Replacer historique de la franchise Black Ops, se retrouve propulsé en orbite, Philippe Etchebest et son excellence française sont appelés en renfort. L’homme de la situation déclare d’ailleurs : “Je suis ravi que mon homologue américain fasse appel à moi, mon costume est prêt depuis longtemps !”

hilippe Etchebest, le Chef cuisinier français aux multiples étoiles, délaisse ses couteaux et ses cuisines pour répondre à l’appel du Replacer de la série de jeux vidéo mondialement connue Call of Duty. Sa mission : remplacer les joueurs afin de les laisser profiter du jeu loin de leurs responsabilités. Que ce soit en cuisine ou sur un court de tennis, vous pourrez toujours compter sur notre Replacer français !

Alors que Philippe Etchebest s’apprête à remplacer de nombreux joueurs pour leur laisser le temps de s’immerger dans Call of Duty: Black Ops 7, ce dernier sera disponible pour les joueurs du monde entier sur Xbox, PlayStation et PC le 14 novembre 2025. Précommandez dès maintenant l’Édition Coffre d’Armes pour profiter des avantages en jeu.