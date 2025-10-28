Audio-Technica dévoile l’ATH-ADX7000, son nouveau casque ouvert

Audio-Technica présente le casque ATH-ADX7000 True Open-Air, le nouveau produit phare de la célèbre gamme ADX de la marque.



Conçu et fabriqué au Japon, l’ATH-ADX7000 combine plus de 60 ans d’expertise en matière de transducteurs avec la technologie exclusive High-Concentricity X (Transfer) Dynamic Transducer (HXDT) d’Audio-Technica. Ce processus de fabrication innovant des haut-parleurs garantit une précision exceptionnelle, de la conception à l’intégration finale, établissant une nouvelle norme en matière de reproduction sonore pure et naturelle.



L’approche True Open-Air Audio d’Audio-Technica contrôle avec précision le flux d’air et repose uniquement sur le mouvement du diaphragme pour reproduire le son. Contrairement aux casques fermés ou semi-ouverts, la conception ouverte de l’ATH-ADX7000 permet à l’air de circuler librement à travers le boîtier, réduisant ainsi la pression interne et la résonance pour une expérience d’écoute claire,

naturelle et sans fatigue, même pendant de longues sessions.



Les haut-parleurs spécialement conçus pour une utilisation en champ libre reproduisent toute la gamme de fréquences, y compris les basses profondes habituellement réservées aux modèles fermés, sans coloration supplémentaire, offrant ainsi un son authentique et spacieux qui rapproche les auditeurs de la source.





Au cœur de l’ATH-ADX7000 se trouve la technologie HXDT révolutionnaire d’Audio-Technica, qui utilise une méthode de moulage et d’alignement hautement contrôlée pour garantir que chaque diaphragme, déflecteur, aimant et bobine mobile soit parfaitement concentrique, avec des tolérances réduites à ±0,02 mm, soit près de dix fois plus précises que les conceptions conventionnelles.



Cet alignement ultra précis permet au diaphragme de se déplacer librement et de manière constante, produisant des transitoires plus rapides, des micro-détails améliorés et un son plus propre et plus naturel. En optimisant le transfert d’énergie de l’aimant vers le diaphragme via la bobine mobile, la technologie HXDT offre des performances sonores très précises, dynamiques et détaillées.



La bobine mobile améliorée du haut-parleur, avec une impédance accrue de 490 ohms, renforce la force mécanique sans ajouter de poids, ce qui se traduit par des basses fréquences plus définies, une gamme dynamique élargie et une clarté exceptionnelle sur tout le spectre. L’alignement précis de chaque composant n’est pas seulement une prouesse technique, il est au cœur de l’identité sonore de l’ADX7000, libérant tout le potentiel des véritables casques ouverts. Ce casque Audio-Technica ATH-ADX7000 est disponible pour 3499 €. La valise de rangement AT-HPC3, qui peut également être utilisée pour d’autres casques HiFi, est disponible à 85 €.

