La collection Centennial de Bang & Olufsen est aussi belle que le son qu’elle produit

Les éditions 100e anniversaire des Beosound A5, Beoplay H100 et BeoPlay A9 illustrent un siècle d’excellence audio.

La marque audio de luxe Bang & Olufsen célèbre son 100e anniversaire avec brio avec les nouvelles éditions « Centennial » de trois casques et enceintes emblématiques. La nouvelle collection Centennial des pionniers danois du son s’inspire de designs classiques issus d’une lignée remontant à 1925.

Tout d’abord, une nouvelle variante de l’excellente enceinte Beosound A5, ornée d’une grille en raphia tressé beige et marron châtain, rappelle les premières radios de la marque des années 1950. Elle est équipée d’un bracelet en cuir rouge centenaire et d’une gravure « Est. 1925 ». Son prix est généralement de 2025, et non de 1925. Il coûte 1750 $.

Vient ensuite le casque supra-auriculaire à réduction de bruit Beoplay H100. Ce casque ultra-moderne, optimisé pour Dolby Atmos, est désormais disponible dans une version marron centenaire luxueuse avec un arceau en cuir rouge centenaire. Il a l’air luxueux, mais on est toujours fan de la version abricot coucher de soleil. Vous pouvez l’obtenir pour 2300 €.

Enfin, B&O offre à l’emblématique enceinte colonne Beoplay A9 une nouvelle version Centennial. (5 500 $) désormais disponible en bleu siècle. Son anneau et ses pieds sont en aluminium brossé, tandis que sa grille est confectionnée en tissu Centennial Cadence de Kvadrat.

Chaque modèle est accompagné d’une note rendant hommage au duo fondateur de l’entreprise, Peter Bang et Svend Olufsen. On peut y lire : « Une volonté inébranlable de ne créer que le meilleur. » Kristian Teär, PDG de Bang & Olufsen, déclare : « Depuis notre fondation en 1925, le design intemporel est au cœur de tout ce que nous créons. La collection Centennial honore notre passé, célèbre notre présent et se tourne vers l’avenir. C’est un hommage aux icônes qui ont façonné Bang & Olufsen et aux valeurs immuables qui définissent notre héritage. »