Technics dévoile l’édition ultime de sa mythique platine SL-1200G

C’est un moment historique pour les amateurs de vinyle : Technics, marque emblématique de la hi-fi, annonce le lancement d’une version limitée et hautement perfectionnée de sa célèbre platine SL-1200G/1210G.

Baptisée « Master Edition », cette nouvelle déclinaison combine les dernières avancées technologiques de la marque avec le design emblématique de la série SL-1200, pour offrir une expérience d’écoute inégalée. La nouvelle platine Technics Grand Class Master Edition (5500 €) sera disponible à partir de janvier 2026 chez les revendeurs agréés, en quantité strictement limitée : 1200 exemplaires numérotés S0000 en finition argent (SL-1200GME) et 1210 exemplaires numérotés K0000 en finition noire (SL-1210GME)

« La série SL-1200 est sans doute la plus mythique des platines au monde », affirme Frank Balzuweit, chef de produit senior chez Technics Europe. « Depuis son lancement en 1972, elle a séduit des millions de passionnés de vinyle, professionnels comme amateurs, grâce à sa qualité de fabrication et ses performances exceptionnelles. »





Relancée en 2016 avec le modèle SL-1200GAE – limité à 1 200 exemplaires – Technics avait déjà marqué les esprits en introduisant un moteur sans noyau en fer, couplé à un contrôle numérique. Ce modèle s’était écoulé en un temps record, établissant de nouveaux standards audiophiles. Aujourd’hui, la marque pousse l’innovation encore plus loin avec l’intégration de la technologie ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive), issue de ses amplificateurs numériques, qui permet de réduire les vibrations du moteur à des niveaux quasi imperceptibles. Cette technologie équipe déjà les modèles SL-1200GR2 et SL-1300G, mais n’avait pas encore été appliquée à la série « G ».

La Master Edition vient combler ce manque, en intégrant également une alimentation à découpage à faible bruit. Disponible en deux finitions – argent (1 200 unités) et noir (1 210 unités) – cette édition limitée se distingue aussi par son design doré raffiné, faisant d’elle un véritable objet de collection. « Notre ambition était de couronner le modèle “G” avec le meilleur de notre savoir-faire technologique et esthétique », conclut Balzuweit. « Cette Master Edition représente l’aboutissement de plus de dix ans d’innovation chez Technics. »





Une technologie d’entraînement de pointe

Technics intègre dans sa nouvelle édition limitée Master Edition de la SL-1200G/1210G sa technologie de contrôle moteur la plus avancée : le ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive). Ce système innovant génère un signal sinusoïdal parfait pour le moteur à entraînement direct sans noyau en fer, grâce à une modulation ΔΣ (Delta Sigma) par signal PWM, déjà utilisée dans les amplificateurs entièrement numériques de la marque. Résultat : des vibrations moteur réduites au minimum et une précision de rotation exceptionnelle. Cette technologie révolutionnaire a été introduite pour la première fois sur la SL-1200GR2, puis perfectionnée sur la SL-1300G, où elle est associée à un moteur sophistiqué à double rotor sans noyau et stator unique. Ce duo assure une précision de rotation hors pair, idéale pour une restitution audiophile des vinyles.



Comme sur la SL-1300G, la Master Edition de la SL-1200G/1210G bénéficie de ce moteur haut de gamme, éliminant les effets de « cogging » (irrégularités de rotation) tout en offrant un couple élevé pour une puissance de rotation optimale. Pour cette édition, Technics a renforcé le plateau du stator avec des vis non magnétiques, réduisant encore les micro-vibrations et assurant une lecture fluide et précise du disque. Autre innovation : un encodeur hybride de détection de vitesse de rotation, combiné à un capteur Hall pour la position du rotor. Ce système garantit une stabilité parfaite de la vitesse, même en cas de disques déformés, assurant une justesse irréprochable, notamment pour les instruments acoustiques sensibles comme le piano ou le violon.





Une construction mécanique d’exception

La SL-1200G/1210G Master Edition ne se contente pas d’une électronique de pointe : elle repose sur une ingénierie mécanique de très haut niveau.



Le châssis inférieur de la SL-1200G/1210G Master Edition repose sur une construction à quatre couches, combinant aluminium moulé sous pression et BMC (Bulk Moulding Compound). À cela s’ajoute une plaque supérieure en aluminium brossé de 10 mm d’épaisseur, ainsi qu’un revêtement en caoutchouc lourd sur la base. Ce socle ultra rigide élimine les vibrations indésirables pour une lecture sans perturbation.

Autre élément clé : le plateau à trois couches, composé d’aluminium moulé, de caoutchouc amortissant sur la face inférieure et d’une élégante plaque supérieure en laiton de 2 mm. Avec le tapis en caoutchouc massif, l’ensemble atteint un poids impressionnant de 3,6 kg, pour garantir une inertie élevée et une rotation parfaitement fluide, et offrir une sensation haut de gamme au toucher.



Chaque plateau de la SL-1200G/1210G Master Edition est équilibré individuellement sur des machines dédiées, garantissant une rotation parfaite, sans la moindre irrégularité. Associé à un bras de lecture en magnésium en forme de S, doté de roulements de haute précision, l’ensemble offre une sensibilité de mouvement initiale exceptionnelle. Ce bras exploite pleinement le châssis sans vibration et la technologie d’entraînement pour une lecture ultra précise des sillons du vinyle. Les pieds isolants, conçus avec le matériau amortissant haute technologie α-gel, éliminent les vibrations extérieures provenant de la surface d’appui, et assurent une lecture fluide, sans perturbation pour une immersion musicale totale.



Pour compléter ce système mécanique et électronique d’exception, Technics intègre une alimentation silencieuse multi-étages, inspirée de celle utilisée sur sa platine de référence SL-1000R. Ce système combine une alimentation à faible bruit fonctionnant à plus de 100 kHz avec un circuit d’annulation de bruit, qui injecte un courant en phase inversée pour neutraliser les interférences résiduelles. Le résultat : un niveau de bruit extrêmement bas, un rapport signal/bruit remarquable et une restitution sonore optimisée.









