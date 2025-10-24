Le nouvel Amazon Luna désormais disponible

Amazon vient de lancer la nouvelle version d’Amazon Luna entièrement repensée et réinventée, disponible dès aujourd’hui.

Elle offre aux membres Prime tout ce dont ils ont besoin, allant des titres GameNight destinés aux soirées entre amis, à une bibliothèque de jeux évolutive et diversifiée.Ce nouvel Amazon Luna permet aux joueurs de jouer encore plus facilement à des titres de haute qualité sur les appareils déjà en leur possession, sans avoir à acheter de nouvelles consoles ou de nouveaux équipements. Les membres Prime peuvent s’y mettre dès maintenant…