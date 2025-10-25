Un coffret Grey Goose en édition limitée pour les fêtes

Pour la fin d’année 2025, Grey Goose dévoile un nouveau coffret en édition limitée, au design moderne et raffiné. Pensé comme une véritable pièce de collection, ce nouvel écrin bleu profond habillé des emblématiques oies grises de la marque incarne le savoir-faire et l’art de vivre à la française.

Ce coffret (36,99 €) contient une bouteille de 70 cl de Grey Goose L’Originale, la vodka française d’exception, élaborée à partir de blé tendre d’hiver cultivé en Picardie et d’eau de source de Gensac-la-Pallue. Pure ou en cocktail, elle satisfera les amateurs de spiritueux par sa douceur incomparable et ses arômes subtils. Pour cette fin d’année, ce nouvel écrin raffiné allie esthétique et excellence, pour offrir bien plus qu’un simple cadeau.

Depuis sa création en 1997, Grey Goose incarne le savoir-faire français dans ce qu’il a de plus noble. Sous la direction de François Thibault, Maître de Chai, la marque s’est imposée comme une référence mondiale de la vodka premium grâce à un choix méticuleux des ingrédients et un processus de distillation unique, garants d’un goût pur et d’une qualité inégalée.