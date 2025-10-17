La puissance de la puce M5 rend l’iPad Pro encore plus susceptible de remplacer votre ordinateur portable

Le même iPad exceptionnel, mais avec un sérieux boost de puissance…

Comme prévu, Apple a dévoilé la dernière génération d’iPad Pro, équipée de la nouvelle puce M5, surpassant quasiment toutes les autres tablettes, y compris les anciens modèles. C’est également le premier iPad à utiliser le modem sans fil C1X d’Apple, et les modèles d’entrée de gamme bénéficient désormais de davantage de mémoire de série.

Côté style, rien n’a changé par rapport à l’iPad Pro M4 précédent, mais comme ces tablettes ne mesuraient que 5,3 mm/5,1 mm d’épaisseur selon la taille de l’écran, on ne voit aucune raison de se plaindre. Les écrans Ultra Retina XDR, qui utilisent la technologie OLED en tandem et revendiquent une luminosité maximale de 1600 nits pour les contenus HDR, font leur retour, tout comme le verre nano-texturé pour réduire les reflets lumineux. Nouveauté 2025 : la possibilité d’utiliser un écran externe jusqu’à 120 Hz, avec pour la première fois le rafraîchissement adaptatif.

Les principales améliorations se trouvent à l’intérieur, avec le nouveau chipset M5 qui promet des performances exceptionnelles. Il est équipé d’un processeur 10 cœurs, répartis en quatre cœurs de performance et six cœurs d’efficacité, d’un Neural Engine 16 cœurs plus rapide que la génération M4 pour les applications utilisant l’IA, et d’un processeur graphique 16 cœurs plus puissant que la génération M4 pour les applications utilisant l’IA. et jusqu’à 10 cœurs GPU, chacun avec son propre accélérateur neuronal.

Apparemment, cela contribue à rendre le programme de rendu 3D Octane X jusqu’à 1,5 fois plus rapide qu’un iPad Pro équipé d’une puce M4. La mise à l’échelle des vidéos grâce à l’IA dans DaVinci Resolve pour iPad est 2,3 fois plus rapide qu’auparavant, et Final Cut Pro pour iPad est désormais 1,2 fois plus rapide pour le transcodage vidéo.

L’augmentation de la bande passante mémoire de près de 30 % par rapport au chipset précédent joue également un rôle : les modèles 256 Go et 512 Go bénéficient désormais de 12 Go de mémoire unifiée en standard, contre 6 Go sur l’iPad Pro de dernière génération. Les vitesses de lecture et d’écriture du stockage sont également jusqu’à deux fois plus rapides.

Le modem C1X a déjà été intégré à l’iPhone Air, mais c’est la première fois qu’il est intégré à un iPad. Apple estime qu’il est plus performant que le chipset Qualcomm utilisé auparavant, ce qui pourrait se traduire par une autonomie légèrement supérieure. Il est peu probable que l’entreprise ait augmenté la capacité de la batterie, mais la prise en charge des vitesses de charge élevées semble permettre de recharger la batterie à 50 % en seulement 30 minutes.

Comme toujours, l’iPad Pro est disponible en noir sidéral ou argent, avec des écrans de 11 ou 13 pouces. La nouvelle version sera livrée sous iOS 26.

L’iPad Pro avec M5 est disponible en précommande dès maintenant, directement auprès d’Apple, et les appareils seront expédiés à partir du 22 octobre. L’iPad Pro 11 pouces est proposé au prix de revente Apple à partir de 1119 € pour le modèle Wi‑Fi et de 1369 € pour le modèle Wi‑Fi + Cellular. L’iPad Pro 13 pouces est proposé au prix de revente Apple à partir de 1469 € pour le modèle Wi‑Fi et de 1 719 € pour le modèle Wi‑Fi + Cellular.